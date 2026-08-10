Spēcīga zemestrīce satricina Kolumbiju - bojāgājušo skaits tuvojas 50
Spēcīga 7,4 magnitūdu zemestrīce pirmdien satricinājusi Kolumbijas rietumus, nodarot ievērojamus postījumus ēkām un infrastruktūrai. Vietējās amatpersonas ziņo arī par ievainotajiem, taču precīzs cietušo skaits pagaidām nav zināms.
Zemestrīce notika plkst. 7.34 pēc vietējā laika. Tās epicentrs atradās netālu no Sanhosē del Palmaras ciemata valsts rietumos, bet pazemes grūdieni bija jūtami pat simtiem kilometru attālajā galvaspilsētā Bogotā. Tur drošības apsvērumu dēļ tika evakuēti cilvēki no vairākām ēkām.
Īpaši satraucošas ziņas saņemtas no Manisalesas pilsētas. Vietējie mediji publiskojuši video, kurā redzama sagruvusi ēka un cilvēki, kuri mēģina sazināties ar tiem, kuri iesprostoti zem drupām. Sociālajos tīklos publicētajos kadros redzams arī sabrucis baznīcas tornis, bet kādai citai ēkai fasādē izveidojušās dziļas plaisas.
Zemestrīces spēku izjuta arī Bogota. Radio "Caracol" žurnālisti, kuri grūdienu brīdī atradās tiešraidē, stāstīja, ka studijā sākušas kustēties mēbeles. Postījumi konstatēti arī vairākās reģionālajās lidostās, tostarp Pereirā, Manisalesā, Kibdo, Armenijā, Kartago un Buenaventurā, paziņoja Kolumbijas aviācijas pārvalde.
Čoko provinces gubernatore Nubija Karolīna Kordova norādījusi, ka pašlaik bažas esot par iespējamiem pēcgrūdieniem. Amatpersonas turpina apzināt zemestrīces nodarītos postījumus un cietušo skaitu.
Papildināts: jaunākā informācija liecina, ka zemestrīcē gājuši bojā vismaz 47 cilvēki, bet vēl daudzi ir ievainoti.