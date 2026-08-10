Taifūna "Delfīns" dēļ Ķīnā evakuēts vairāk nekā miljons cilvēku, atcelti simtiem avioreisu
Taifūna "Delfīns" dēļ Ķīnas austrumos evakuēts vairāk nekā miljons cilvēku, atcelti simtiem avioreisu, pavēstīja varasiestādes.
Taifūns zaudēja spēku pēc tam, kad svētdien bija sasniedzis Džedzjanas provinces krastu. Atsevišķos reģionos Ķīnas austrumu un centrālajā daļā turpināsies stipras lietusgāzes, pavēstīja nacionālais meteocentrs.
Pirmdien izsludināts brīdinājums par bīstamiem pēkšņiem plūdiem Džedzjanas austrumos un dienvidos, vēsta telekanāls CCTV. Šanhajas divās lielākajās lidostās atcelti 943 reisi. Ķīnas austrumu megapolē pārtraukta sabiedriskā transporta satiksme, arī daudzi vietējo vilcienu reisi atcelti.
Ziemeļķīnā šonedēļ gaidāmi ekstremāli laika apstākļi. Pieci Pekinas rajoni pirmdien izsludināja sarkano trauksmi saistībā ar stipru lietu, kā arī brīdināja par zemes nogruvumu un plūdu risku.
Taifūna "Delfīns" dēļ nedēļas nogalē daudzviet Ķīnas austrumu un centrālās daļas reģionos tika izsludināta augstākā līmeņa trauksme, tika atcelti vairāk nekā 1000 lidojumu un evakuēti vairāk nekā miljons cilvēku.
Džedzjanas ostas pilsētā Veņdžou evakuēti vairāk nekā 900 000 cilvēku, pirmdien ziņo CCTV. Varasiestādes evakuēja arī vairāk nekā 150 000 cilvēku Fudzjaņas provincē un vairāk nekā 200 000 cilvēku Šanhajā, vēsta ziņu aģentūra "Siņhua".