Vēsturisku māju ASV pārdod par vienu dolāru. Taču ir kāds āķis
ASV Menas štatā vēsturiska māja nonākusi pārdošanā par simbolisku vienu dolāru, taču pircējam būs jāizpilda kāds būtisks nosacījums – māja jāpaceļ un jāpārvieto uz citu, būvniecībai atļautu vietu. Pretējā gadījumā ēku paredzēts nojaukt.
Apmēram 1900. gadā celtā Deering House atrodas Batas pilsētā, kas vēsturiski pazīstama kā “Kuģu pilsēta”. Māja savulaik piederējusi ievērojamam kuģu būvētājam Gardineram G. Dīringam, kurš savas karjeras laikā uzbūvēja 99 kuģus un palīdzēja Batai kļūt par nozīmīgu kuģubūves centru.
Māju par vienu dolāru pārdod kuģu būves uzņēmums "Bath Iron Works", kas ēkas vietā plāno paplašināt savas ražotnes. Pircējam māja jānogādā jaunā vietā līdz 2027. gada 20. novembrim.
Turklāt jaunajam īpašniekam pašam jāsedz visi ar pārvietošanu saistītie izdevumi – atļaujas, transports, pamatu izbūve, komunikācijas un profesionālu ēku pārvietotāju pakalpojumi. Ēka tiek pārdota “tāda, kāda tā ir un kur tā atrodas”, bez jebkādām garantijām.
Ja pircējs netiks atrasts, vēsturisko māju nojauks, lai tās vietā varētu izbūvēt jaunu "Bath Iron Works" objektu.
Vietējais arhivārs Džeks Mārtins norādījis, ka mājas saglabāšana jaunajam īpašniekam dotu ne tikai unikālu īpašumu, bet arī iespēju kļūt par cilvēku, kurš izglābis nozīmīgu Batas vēstures liecību.
Interese par māju jau esot izrādīta, un uzņēmums saņēmis vairākus potenciālo pircēju jautājumus.