Pēc Krievijas trieciena Odesas stadionam Eštons Kačers asi vērsies pie Putina
Holivudas aktieris Eštons Kačers nosodīja Krievijas uzbrukumu Odesas stadionam "Čornomorec" un vērsies pie Krievijas diktatora Vladimira Putina.
Holivudas aktieris Eštons Kačers asi reaģēja uz Krievijas triecienu Odesai, kura rezultātā tika bojāts futbola stadions "Čornomorec". Sociālajā tīklā X aktieris tieši vērsās pie Putina un aicināja viņu pārtraukt karu.
Kačers paziņoja, ka sporta objekta bombardēšana Odesā var liecināt vai nu par Krievijas diktatora nekompetenci, vai izmisumu.
Vladimir Putin bombing a football stadium in Odessa shows one to two things. Incompetence or desperation. The stadium is used by a woman’s soccer team #seastars #ukraine Vlad you are losing. Forfeit!!!!— ashton kutcher (@aplusk) August 8, 2026
"Vladimira Putina veiktā futbola stadiona bombardēšana Odesā liecina par vienu no divām lietām: vai nu par nekompetenci, vai par izmisumu. Šajā stadionā spēlē sieviešu futbola komanda. Vlad, tu zaudē. Padodies!" rakstīja aktieris.
Kopā ar sievu Milu Kunisu Kačers jau kopš pirmajām pilna mēroga kara dienām atbalsta Ukrainu. Pāris palīdzēja ukraiņiem savākt vairāk nekā 34 miljonus dolāru, no kuriem 3 miljoni dolāru bija viņu pašu līdzekļi. Viņu publiskais atbalsts Ukrainai turpinās.
Krievijas trieciens Odesas stadionam
2026. gada 7. augustā Krievijas spēki uzbruka Odesai, un triecienā tika bojāts viens no Ukrainas lielākajiem futbola stadioniem - "Čornomorec" stadions pilsētas centrā. Uzbrukums notika ap plkst. 15.00 pēc vietējā laika, dienu pirms plānotās Ukrainas Premjerlīgas spēles starp "Čornomorec" un "Kolos".
Stadionam nodarīti būtiski bojājumi. Cietušas jumta konstrukcijas, tribīnes un logi, bet sprādziena rezultātā jumtā izveidojies liels caurums. Tika bojāti arī citi stadiona elementi, tostarp nesošās konstrukcijas.
Uzbrukumā tika ievainoti vismaz divi cilvēki. Viena no cietušajām bija 29 gadus veca sieviete, kura guva šķembu ievainojumus. Pēc trieciena stadiona apkārtnē aizdegās arī sausā zāle, taču ugunsgrēks tika ātri nodzēsts.
"Čornomorec"" stadions ir viens no nozīmīgākajiem sporta objektiem Ukrainas dienvidos — tas spēj uzņemt vairāk nekā 34 tūkstošus skatītāju un ir Odesas futbola kluba "Čornomorec" mājas stadions.
Uzbrukums izraisīja plašu rezonansi, jo tika skarts civilās sporta infrastruktūras objekts, kas nav militārs mērķis. Ukrainas amatpersonas nosodīja triecienu kā kārtējo uzbrukumu pilsētas civilajai infrastruktūrai.