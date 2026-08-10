Kremlis izlēmis, cik daudz Krievijas pilsoņu vēlas mobilizēt karam Ukrainā
Maskavā nosaukts konkrēts plāns jaunu Krievijas Federācijas bruņoto spēku karavīru vervēšanai, lai turpinātu karadarbību Ukrainā.
Kremlis un Krievijas Aizsardzības ministrija reģioniem noteikuši plānu 2026. gadā karam pret Ukrainu piesaistīt aptuveni 409 tūkstošus līguma karavīru. Par to, atsaucoties uz situāciju pārzinošiem avotiem, raksta "Financial Times".
Pēc izdevuma informācijas, reģionālās varas iestādes izjūt nopietnu spiedienu, jo tām jāizpilda noteiktās kvotas. Lai piesaistītu cilvēkus, kā apgalvo cilvēktiesību aizstāvji, tagad tiek izmantotas arī piespiedu pārbaudes un aizturēšanas kampaņas, kā arī izdarīts spiediens uz vīriešiem ar juridiskām problēmām un izmantotas citas apšaubāmas metodes.
Saskaņā ar budžeta izdevumu datiem Krievijas reģioni otrajā ceturksnī piesaistīja aptuveni 93 tūkstošus līguma karavīru. Tas atbilst tempam aptuveni 1000 jaunu karavīru dienā.
"Financial Times" norāda, ka šāda sistēma pagaidām ļauj Kremlim izvairīties no jaunas plaša mēroga mobilizācijas. Tomēr lielie zaudējumi frontē noved pie tā, ka ievērojama daļa jauno rekrūšu nekavējoties tiek nosūtīta esošo vienību papildināšanai, un tas samazina personāla kvalitāti.