Polijā ievieš jaunu gaisa draudu izziņošanas sistēmu
Polija sāks nosūtīt iedzīvotājiem brīdinājuma SMS īsziņas, ja, Krievijai veicot triecienus Ukrainai, Polijā gaisā tiks pacelti reaktīvie iznīcinātāji, pirmdien pavēstīja aizsardzības ministra vietniece Magdalēna Sobkovjaka-Čarnecka.
Lēmums par šādu soli pieņemts, ņemot vērā 30. jūlija notikumus, kad, Krievijai veicot masīvu raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Polijas gaisa telpā ielidoja un pie Ļubļinas nogāzās krievu spārnotā raķete H-101, izdevumam "Wirtualna Polska" skaidroja ministra vietniece.
Polijas austrumu reģiona iedzīvotāji vēlāk sūdzējās, ka viņi nebija pietiekami informēti par briesmām. Ļubļinā un kaimiņu reģionos skanēja sirēnas, taču iedzīvotāji nezināja, kāda veida draudi radušies.
Līdz šim Polijas bruņoto spēku augstākā vadība izmantojusi platformu "X", lai paziņotu par NATO iznīcinātāju izlidošanu, reaģējot uz gaisa uzbrukumiem Ukrainai. Arī ziņas par raķetes ielidošanu Polijas gaisa telpā sākotnēji tika publicētas platformā "X".
Turpmāk šādu informāciju Nacionālās drošības centrs papildus sūtīs arī SMS īsziņu formā. Līdz šim centrs pamatā bija atbildīgs par to, lai laikus tiktu izziņoti brīdinājumi par ekstremāliem laikapstākļiem.
Polijas Aizsardzības ministrija arī izstrādā gaisa uzbrukuma brīdinājumu lietotni, kas veidota pēc Ukrainas sistēmas parauga.