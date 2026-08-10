"Brālīgā palīdzība" no Kima Čenuna: Ziemeļkorejas sieviešu brigādes Krievijā strādās par dažiem eiro stundā
Ziemeļkorejietes ierodas Krievijā, lai strādātu montāžas līnijās, apģērbu rūpnīcās, virtuvēs un fermās. Viņām tiek solīta samaksa no 480 rubļiem (6 ASV dolāriem) stundā. Cilvēktiesību aktīvisti ziņo, ka, sākot no vervēšanas sākuma, KTDR varas iestādes pilnībā viņas kontrolē. Tiek konfiscēti dokumenti, ierobežota pārvietošanās un saziņa. Tiek ieturēta arī daļa no viņu ienākumiem.
Ziemeļkoreja paplašina uz Krieviju nosūtīto sieviešu darbaspēka izvietošanu — viņas tiek nodarbinātas rūpniecībā un lauksaimniecības nozarē. Krievijas personāla atlases aģentūras paziņojušas par gatavību ik nedēļu piesaistīt līdz pat 2000 sieviešu. Cilvēktiesību aizstāvji šo sistēmu raksturo kā piespiedu darbu, savukārt Ziemeļkorejas pilsoņu algota nodarbināšana ārvalstīs ir pretrunā ar ANO sankcijām.
Ziemeļkorejas sieviešu darbaspēka brigādes tiek nosūtītas uz Krieviju saskaņā ar ārpakalpojumu līgumiem, kuru ietvaros viņas strādā pie montāžas līnijām, šūšanas darbnīcās, virtuvēs un fermās par aptuveni 5 eiro stundā, pastāvīgas uzraudzības un pārvietošanās ierobežojumu apstākļos. Šī prakse parāda, kā Maskava un Phenjana pārbauda ANO sankciju robežas, vienlaikus padarot neaizsargātus strādniekus par kara laika ekonomikas instrumentiem.
Krievijas vajadzība pēc darbaspēka un Ziemeļkorejas nepieciešamība pēc ārvalstu valūtas saplūst situācijā, kurā tūkstošiem sieviešu nonāk starp divām izolētām valstīm. Jauni ziņojumi no Krievijas liecina, ka organizētas Ziemeļkorejas sieviešu darbaspēka brigādes tiek novirzītas uz rūpnīcām, fermām un pakalpojumu sektora darbiem — kārtībā, kas pārbauda starptautisko sankciju robežas un rada nopietnus jautājumus par piespiešanu un kontroli.
Saskaņā ar šiem ziņojumiem Ziemeļkorejas sievietes uz Krieviju tiek nosūtītas ar starpnieku ārpakalpojumu uzņēmumu palīdzību un norīkotas darbam montāžas līnijās, šūšanas rūpnīcās, rūpnieciskajās virtuvēs un lauksaimniecības objektos. Izsludinātās algas aptuveni 480 rubļu jeb apmēram 5 eiro stundā slēpj necaurskatāmu finanšu sistēmu: saskaņā ar ilgstoši pastāvošu Ziemeļkorejas praksi ārvalstīs nosūtītajiem strādniekiem liela daļa algas parasti tiek atskaitīta par labu valdībai, pirms nauda nonāk pie viņu ģimenēm.
Aprakstītie apstākļi liecina, ka tie nav parasti migrantu darbi. Ziņots, ka sieviešu pārvietošanās iespējas ir stingri ierobežotas un viņas tiek cieši uzraudzītas gan darba laikā, gan ārpus tā, tādējādi ierobežojot kontaktus ar vietējo sabiedrību vai neatkarīgām organizācijām. Šāda uzraudzības pakāpe atbilst zināmajiem Ziemeļkorejas ārvalstu darbaspēka modeļiem, kuros darba brigādes pavada drošības dienestu pārstāvji, uzrauga saziņu un kontrolē lojalitāti, pārvēršot ekonomiskos projektus par valsts iekšējās kontroles sistēmas turpinājumu.
Pašām strādniecēm likmes ir personiskas un tūlītējas. Daudzas no viņām, visticamāk, ir atstājušas bērnus un radiniekus valstī, kur var tikt sodītas ģimenes par iespējamu nelojalitāti pret režīmu. Krievijā viņas var nonākt izolētās kazarmās vai kopmītnēs, kļūstot atkarīgas no uzņēmumu pārstāvjiem attiecībā uz pārtiku, medicīnisko aprūpi un dokumentiem. Sūdzības par darba apstākļiem vai atalgojumu var būt ne tikai bīstamas, bet faktiski neiespējamas, ja uzraugi ir pakļauti ārvalstu un Ziemeļkorejas iestādēm, nevis vietējiem darba inspektoriem.
Stratēģiskā ziņā šī prakse atklāj globālās sankciju sistēmas vājo vietu, kuras mērķis ir ierobežot gan Maskavas kara centienus, gan Phenjanas ieroču programmas. ANO pasākumi ir vērsti uz Ziemeļkorejas darbaspēka eksporta ierobežošanu, jo šādi ienākumi nodrošina režīmam būtisku ārvalstu valūtas avotu. Krievija, saskaroties ar darbaspēka trūkumu un ekonomisko spiedienu Rietumu sankciju dēļ, šķiet gatava izmantot Ziemeļkorejas ārpakalpojumu darbaspēku, neraugoties uz reputācijas un juridiskajiem riskiem. Šāda saskaņošana vēl vairāk nostiprina attiecības, kuras jau tiek rūpīgi pārbaudītas saistībā ar iespējamām Ziemeļkorejas ieroču piegādēm Krievijas militārajam sektoram.
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Rietumvalstu valdībām un ANO uzraugiem šie ziņojumi parāda, kā sankciju ieviešana var atpalikt no politiskajiem mērķiem. Sankcijas var aizliegt valstu līmeņa darbaspēka darījumus, taču sarežģītas starpnieku uzņēmumu ķēdes un necaurskatāmi līgumi ļauj vieglāk apgalvot, ka strādnieki ir “brīvprātīgie” privātā sektora darbinieki. Tomēr praksē ziņotais uzraudzības un kontroles līmenis ap šīm brigādēm liecina par kaut ko daudz tuvāku valsts vadītai izvietošanai, apšaubot pieņēmumu, ka šo parādību nosaka tikai tirgus spēki.
Arī Krievijas reģioniem, kuros šie strādnieki tiek izvietoti, rodas sarežģīta situācija. Vietējie darba devēji iegūst pieeju salīdzinoši lētam un disciplinētam darbaspēkam laikā, kad daudzi Krievijas vīrieši atrodas frontē vai izvairās no iesaukšanas. Tomēr saistība ar sistēmu, kuru plaši kritizē kā ekspluatējošu, nākotnē var sarežģīt attiecības ar starptautiskajiem partneriem un palielināt juridiskās sekas, ja sankcijas tiks pastiprinātas vai sāksies plašākas izmeklēšanas.
Kad darbaspēks kļūst par ārpolitikas instrumentu, rūpnīcas cehs kļūst par kaujas lauka turpinājumu: katra nostrādātā maiņa un novirzītais atalgojums palīdz uzturēt valdības, kas atrodas konfrontācijā ar Rietumiem. Šajā gadījumā sievietes, kuru vārdi nekad nenonāks ziņu virsrakstos, tiek iesaistītas divu sankcijām pakļautu valstu mehānismā, kuras cenšas izturēt ekonomisko spiedienu.
Nākamie signāli, kam pievērst uzmanību, ir jebkādi oficiāli Krievijas vai Ziemeļkorejas paziņojumi par plaša mēroga darbaspēka izvietošanu, jaunas sankcijas vai izmeklēšanas pret iesaistītajiem ārpakalpojumu uzņēmumiem, kā arī iespējamie pierādījumi, ka šīs brigādes ir tieši saistītas ar aizsardzības nozares ražošanu. Arī klusas izmaiņas ANO sankciju formulējumos vai ieviešanas vadlīnijās varētu liecināt, ka starptautiskā sistēma sāk reaģēt uz nepilnību, kuru vairs nav iespējams ignorēt.
Ziemeļkorejietes jau pamanītas fermās un lauksaimniecības uzņēmumos
Februārī Radio Free Asia ziņoja par Ziemeļkorejas sieviešu grupām, kas strādā cūku fermās netālu no Vladivostokas un Usurijskas. Vienā fermā strādāja 11 sievietes, bet otrā — aptuveni 15. RFA avoti apgalvoja, ka sievietes dzīvoja uzņēmumu teritorijā un gandrīz nekad to neatstāja.
Vienam darba devējam šāds darbaspēks izmaksāja aptuveni par 10–15% lētāk nekā vietējie strādnieki. Maijā NK News dokumentēja desmitiem Ziemeļkorejas sieviešu lielajā lauksaimniecības kompleksā Agro-Invest Kalugas apgabalā; uzņēmums bija publicējis video no korporatīva pasākuma, kurā viņas piedalījās.
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Ziemeļkorejas darbaspēka pieplūdums pieaug uz darbaspēka trūkuma fona
ASV Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra (CSIS) aplēses liecina, ka Krievijā strādā vairāk nekā 30 000 Ziemeļkorejas pilsoņu. 8. augustā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievija esot nolēmusi savā teritorijā pārvietot kopumā 30 000 līdz 50 000 Ziemeļkorejas pilsoņu.
Pēc pilna mēroga kara sākuma pret Ukrainu sadarbība starp Maskavu un Phenjanu ir ievērojami paplašinājusies: tā tagad ietver civilo darbaspēku, militāro personālu, bruņojumu un kaujas pieredzes nodošanu. Krievijai strādnieki no KTDR var daļēji kompensēt darbaspēka trūkumu, ko izraisījusi mobilizācija, kara zaudējumi, emigrācija un personāla pārcelšana uz militāri rūpniecisko kompleksu.
Cilvēktiesību aizstāvji apraksta uzraudzības un algu atskaitījumu sistēmu
Martā "Global Rights Compliance" publicēja pētījumu, kas balstīts uz intervijām ar 21 Ziemeļkorejas strādnieku trīs Krievijas pilsētās. Organizācija norādīja, ka viņu liecībās bija konstatējami visi 11 piespiedu darba rādītāji, ko definējusi Starptautiskā Darba organizācija.
Aprakstītā prakse ietver darbu līdz pat 16 stundām dienā, gandrīz pilnīgu brīvdienu trūkumu, kolektīvus sodus, dzīvošanu pārpildītās telpās un finansiālas kvotas par labu valstij. Aptaujātie arī stāstīja par praktiski neiespējamu iespēju brīvi mainīt darbu vai aiziet no uzņēmuma.
Dažiem strādniekiem pēc visu atskaitījumu veikšanas palika aptuveni 8.65 eiro mēnesī. Saskaņā ar GRC aplēsēm globālā ārvalstu darbaspēka sistēma, kurā iesaistīti Ziemeļkorejas pilsoņi, Phenjanai varētu nest aptuveni 433 miljonus eiro gadā.
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ANO sankciju aizliegums joprojām ir spēkā, taču starptautiskā uzraudzība ir vājinājusies
ANO Drošības padomes Rezolūcija Nr. 2397 paredzēja pārtraukt Ziemeļkorejas pilsoņu algota darbaspēka izmantošanu ārvalstīs un līdz 2019. gada beigām viņus repatriēt. Krievijas starpnieku publiskie sludinājumi par tūkstošiem sieviešu vervēšanu ir piesaistījuši sankciju ekspertu uzmanību.
Pēc Maskavas un Phenjanas attiecību tuvināšanās Krievijai kļuvis grūtāk ievērot šos ierobežojumus. 2024. gadā Maskava bloķēja ANO ekspertu grupas mandāta atjaunošanu — šī grupa bija atbildīga par sankciju pret KTDR ievērošanas uzraudzību.