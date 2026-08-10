Pēc apšaudes Taizemē atklājas jauni fakti par 14 gadus veco šāvēju: ieroča lietošanu viņš apguva sociālajos tīklos
Taizemē 14 gadus vecs skolēns, kurš savās mājās un skolā nogalināja astoņus cilvēkus un pēc tam izdarīja pašnāvību, ieroča lietošanu esot apguvis sociālajos tīklos, paziņojusi policija.
Traģēdija notika Nonthaburi provincē netālu no Bangkokas. Policija norāda, ka pusaudzis vispirms savās mājās ar vectēvam piederošu pistoli nošāva savus vecvecākus, bet pēc tam devās uz skolu, kur atklāja uguni uz skolotājiem un skolēniem.
Izmeklētāji noskaidrojuši, ka zēns sociālajos tīklos bija skatījies vardarbīgu saturu. Viņa rīcību, iespējams, ietekmējušas arī problēmas ar mācībām, ģimenes apstākļi un konflikti ar draugiem.
Policija līdz šim iztaujājusi 17 lieciniekus. Izmeklētāji arī uzskata, ka apšaude, visticamāk, bijusi iepriekš plānota.
Notikuma vietā un pusaudža mantās atrasti izmantotais ierocis, patronu čaulītes, mobilais tālrunis un nazis. Viņa datorā policija konstatējusi piekļuvi vardarbīgam saturam internetā.
Lai gan izmeklētāji nav atraduši pierādījumus, ka pusaudzis būtu regulāri trenējies šaušanā šautuvē, iepriekš viņa skolotājs viņam bija atņēmis internetā pasūtītu pneimatisko ieroci, ko zēns bija paņēmis līdzi uz skolu.
Policija norāda, ka pusaudzis kopš divu gadu vecuma dzīvojis pie vecvecākiem, jo viņa vecāki bija šķīrušies. Māte medijiem dēlu raksturojusi kā dzīvespriecīgu un gudru bērnu, kurš līdz šim uzvedies normāli.
Apšaude izraisījusi plašu rezonansi Taizemē. Valsts premjerministrs Anutins Čarnvirakuls paziņojis par nodomu pastiprināt ieroču aprites regulējumu.
Tikmēr pie skolas un citviet Nonthaburi iedzīvotāji pieminējuši traģēdijas upurus. Starp bojāgājušajiem ir arī 12 gadus veca meitene, kura apšaudē tika ievainota un nomira divas dienas vēlāk.