Vējš norauj vīrietim no galvas cepuri un izglābj viņam dzīvību. VIDEO
Parastos apstākļos kaitinošs brīdis, kad vēja brāzma norauj no galvas cepuri, var izglābt dzīvību. Par to uz savas ādas pārliecinājās kāds sirmgalvis.
70 gadus vecs vīrietis Ķīnas centrālajā Henaņas provincē par mata tiesu izglābās no smagām traumām un pat iespējamās nāves, kad 17. jūlijā Šancju pilsētā viņam gandrīz uztriecās automašīna. Neticami, bet tikai mirkli pirms tam vējš bija norāvis viņam no galvas salmu cepuri, un vīrs devās tai pakaļ, tādējādi pametot bīstamo zonu.
Novērošanas kamerā iemūžināts mirklis, kad vīrietis aptur savu motorolleri pie atkritumu urnas, un pēc nokāpšanas vēja brāzma aizpūš viņa cepuri. Nākamajā mirkli viņa braucamajā lielā ātrumā ietriecas automašīna. Vīrietis pat nenojauš, kāda asinis stindzinoša drāma notikusi viņam aiz muguras.
Vietne “Need to Know” vēsta, ka sadursmē neviens cilvēks necieta, ko gan nevarētu teikt par motorolleri. “Mūsu sirdis gandrīz apstājās. Ir biedējoši pat iedomāties, kas varēja notikt,” vietējiem medijiem izteicās kāds aculiecinieks. “Ja viņš būtu spēris tikai vienu soli vēlāk, sekas būtu bijušas neiedomājamas.” “Šī vēja brāzma izglāba divas ģimenes,” piebilda cits.
Pēc negadījuma automašīnas vadītāja radinieki ieradās notikuma vietā, piekrita segt motorollera remonta izmaksas un nogādāja vīrieti mājās.