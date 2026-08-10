Britu cietuma uzraudze nonāk aiz restēm par dēku ar "latviešu Pablo Eskobaru"
Lielbritānijā kādai 21 gadu vecai bijušajai cietuma uzraudzei piespriests reāls cietumsods par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Jaunā sieviete savā darbavietā bija uzsākusi romantiskas attiecības ar ieslodzīto – narkotiku dīleri no Latvijas Robertu Sokolovu, kurš pats sevi lepni dēvējis par "Latvijas Pablo Eskobaru", vēsta "Sky News".
Tobrīd 19 gadus vecā Džahvīna Kvamba romānu ar Sokolovu uzsāka 2024. gada februārī. Jauniete tolaik strādāja par uzraudzi Lesteršīrā esošajā C kategorijas cietumā "HMP Fosse Way".
Aizliegto attiecību dēļ jaunā sieviete tā paša gada jūlijā tika aizturēta un vēlāk tiesā atzina savu vainu divās apsūdzībās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.
Sprieduma pasludināšanas laikā tiesnesis Timotijs Spensers uzsvēra, ka tolaik cietumsardze, visticamāk, bijusi "diezgan vientuļa un neaizsargāta". "Jūs bijāt viegls mērķis un ērts guvums Robertam, kurš acīmredzot nolēma jūs izmantot savā labā," sacīja tiesnesis. Viņš arī piebilda, ka Kvambai iepriekš bijusi nevainojama reputācija un atbilstoša profesionālā sagatavotība. Neskatoties uz to, tiesa viņai piesprieda astoņus mēnešus ilgu cietumsodu.
Tūkstošiem ziņu un dāsni pārskaitījumi
Roberts Sokolovs tika ieslodzīts 2022. gadā par dalību narkotiku tirdzniecības tīklā "Jimmy Line". Tā kā 2024. gada novembrī vīrietis tika deportēts uz Latviju, Lielbritānijas tiesībsargājošās iestādes viņu saistībā ar aizliegto romānu tā arī nevarēja nopratināt.
Izmeklēšanā atklājās, ka Sokolovam cietumā bija nelegāli pieejams mobilais tālrunis, kuru abi mīlnieki izmantoja, lai apmainītos ar intīma rakstura fotogrāfijām un ziņām.
Lietojot saziņas lietotni "Snapchat", laikā, kamēr vīrietis atradās "HMP Fosse Way" cietumā, starp abiem fiksēta 5441 saziņas reize. Turklāt intensīvā komunikācija neapsīka arī pēc tam, kad 2024. gada jūnijā Sokolovu pārcēla uz imigrācijas aizturēšanas centru Getvikas lidostā.
Lietā atklājās arī ievērojama naudas plūsma. Laikā no 2024. gada marta līdz jūlijam Kvamba no Sokolova mātes Zitas saņēma piecus maksājumus par kopējo summu 1495 sterliņu mārciņas (aptuveni 1750 eiro). Savukārt no dīlera māsas Veneras viņa saņēma vēl 18 pārskaitījumus 4665 mārciņu (ap 5460 eiro) apmērā. Interesanti, ka šajā pašā laika posmā arī pati Kvamba māsai pārskaitīja 660 mārciņas (ap 770 eiro).
Sagrauta karjera
Kvambas advokāts Sems Ponija tiesā uzsvēra savas klientes "naivumu un brieduma trūkumu", skaidrojot, ka šis darbs jaunietei vienkārši bijis par grūtu. Būdama amatā vien aptuveni četrus mēnešus, viņai tika uzticēts uzraudzīt 64 ieslodzītos. "Kad viņa sāka šo darbu, viņa atradās tālu prom no mājām, svešā vidē un dzīvoja pilnīgi viena," skaidroja advokāts. Viņš uzsvēra, ka Kvamba patiesi nožēlo izdarīto un īpaši smagi pārdzīvo savas sagrautās karjeras dēļ. Pēc aiziešanas no cietumu sistēmas jauniete sākusi strādāt automašīnu nomas uzņēmumā.
Mātei un māsai cietumsods iet secen
Piektdien tiesa lēma arī par Zitas un Veneras Sokolovu atbildību nelegālās saziņas atbalstīšanā. Sokolova mātei piesprieda četrus mēnešus nosacītu cietumsodu (ar pārbaudes laiku uz gadu) un uzdeva segt tiesas izdevumus 400 mārciņu (aptuveni 470 eiro) apmērā. Savukārt māsai tiesa noteica 12 mēnešu sabiedrisko darbu un obligātu probācijas dienesta apmeklēšanu 15 reizes.
Tiesnesis abām latvietēm skaidri norādīja uz pārkāpuma smagumu: "Tas, ko jūs izdarījāt, ir ārkārtīgi nopietni. Ļaut ieslodzītajam nelikumīgi izmantot tālruni ir fundamentāli nepareizi, un jūs abas noteikti apzinājāties, ka ar savu rīcību to veicināt. Tomēr šovakar jūs abas dosieties mājās."