VIDEO: Ukrainas droni turpina iznīcināt Krievijas loģistiku okupētajās teritorijās
Soctīklos publicēts vēl viens sprādziens Krievijas aizmugures loģistikas maršrutā. Okupētajā teritorijā uz Mariupoles–Džankojas šosejas noticis spēcīgs sprādziens, un tiek ziņots, ka tur parādās arvien vairāk sadegušu degvielas cisternu.
Aculiecinieka video redzams, ka netālu no šosejas arlielām liesmām deg kāds degvielas vedējs. Netālu apstājušies cilvēki, kuri izkāpuši ārā no vieglā transportlīdzekļa un vēro liesmas. Brīdī, kad degvielas vedējs uzsprāgst, gaisā paceļot vēl lielāku liesmu bumbu, aculiecinieki metas bēgt un kāpj atpakaļ auto. Uz šosejas redzami vēl vairāki sadeguši smagie transportlīdzekļi, kas pārvadāja degvielu.
Ukraina arvien aktīvāk vērš tālas darbības triecienus pret Krievijas armijas loģistikas infrastruktūru okupētajās Ukrainas teritorijās. Īpaša uzmanība pievērsta apgādes maršrutiem, degvielas un munīcijas noliktavām, transporta mezgliem un citiem objektiem, kas nodrošina Krievijas karaspēka darbību frontē.
Ukrainas Aizsardzības ministrija norādījusi, ka 2026. gada pavasarī un vasarā aizsardzības spēki sistemātiski veikuši triecienus Krievijas loģistikai, noliktavām, komandpunktiem un citiem militārās infrastruktūras objektiem. Maijā triecieni 20–150 kilometru attālumā no frontes līnijas sasniedza ievērojamu intensitāti, savukārt jūnijā Ukrainas spēki paplašināja tālas darbības operācijas, sasniedzot mērķus no okupētās Krimas un Krasnodaras novada līdz pat Rietumsibīrijai.
Īpaši nozīmīgi ir Krievijas apgādes maršruti uz okupēto Krimu. Ukrainas amatpersonas norādījušas, ka triecieni šiem maršrutiem apgrūtina degvielas, munīcijas, bruņojuma un personāla pārvietošanu uz dienvidu fronti. Prezidents Volodimirs Zelenskis 2026. gada jūnijā uzsvēra, ka Krievijas militārā loģistika okupētajās teritorijās tiek būtiski apgrūtināta un ka Ukrainas spēki arvien dziļāk vēršas pret infrastruktūru, kas nodrošina Krievijas kara mašīnas darbību.
Loģistikas vājināšana ir daļa no Ukrainas tālas darbības stratēģijas, kuras mērķis ir samazināt Krievijas spēju nodrošināt karadarbību. Ukrainas amatpersonas šo pieeju dēvē par "tālas darbības sankcijām" — triecieniem objektiem, kas nodrošina Krievijas armiju ar degvielu, munīciju, ieročiem un citām kara vešanai nepieciešamām precēm. 2026. gada pirmajos piecos mēnešos Ukrainas spēki, pēc prezidenta sniegtajiem datiem, bija skāruši 15 Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas, bet maijā gandrīz 40% Krievijas primārās naftas pārstrādes jaudas bija dīkstāvē.
Vienlaikus Ukraina izmanto arī citus līdzekļus, lai vājinātu Krievijas loģistikas ķēdes. 2026. gada maijā Ukrainas prezidents noteica sankcijas pret 29 civiliem kravas kuģiem, kas, pēc Ukrainas varasiestāžu teiktā, tika izmantoti ieroču, munīcijas, militārās tehnikas un personāla pārvadāšanai Krievijas militārajām vajadzībām.