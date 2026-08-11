Vairs nekādu cukura un mērču paciņu, kā arī viesnīcu šampūnu? Stājas spēkā jauna Eiropas Savienības regula
12. augustā stājas spēkā Eiropas Savienības regula par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem (PPWR).
Līdz šim plaši tika diskutēts arī par vienreizlietojamo kafijas kapsulu juridisko statusu. Galvenais jautājums bija šāds: vai tās var uzskatīt par iepakojumu?
No vienas puses, tās satur organiskas vielas, proti, kafijas biezumus, taču ir izgatavotas no plastmasas vai alumīnija kapsulas. Un pats galvenais — kur tās būtu jāizmet?
Līdz ar PPWR stāšanos spēkā šī neskaidrība tiks novērsta. Šo tiesību aktu Eiropas Komisija ierosināja jau 2022. gadā, bet 2024. gadā to apsprieda gan Eiropas Parlaments, gan Eiropas Savienības Padome, ziņo "environment.ec.europa.eu".
Viens no galvenajiem Eiropas tiesību aktu mērķiem ir ierobežot nepārtraukto atkritumu apjoma pieaugumu. Paredzēts, ka salīdzinājumā ar 2018. gada līmeni atkritumu daudzums līdz 2030. gadam tiks samazināts par 5%, līdz 2035. gadam — par 10%, bet līdz 2040. gadam — par 15%.
Tādējādi, lai veicinātu atteikšanos no nevajadzīga iepakojuma, tiks aizliegti noteikti vienreizlietojamā plastmasas iepakojuma veidi, piemēram, vienreizlietojamais iepakojums viesmīlības nozarē — tostarp mērču paciņas, cukura paciņas, dušas želejas un šampūni tipiskajā vienreizlietojamajā iepakojumā, ko, cita starpā, bez maksas higiēnas līdzekļu veidā varam atrast viesnīcu numuros.
Šis pasākums stāsies spēkā 2030. gada 1. janvārī.
Kafijas kapsulu statusa maiņa
Šāda Eiropas Savienības regula beidzot pielikusi punktu diskusijām, nosakot, ka vienreizlietojamās kafijas kapsulas ir uzskatāmas par iepakojumu. No juridiskā viedokļa uz tām tagad pilnā apmērā attiecas ES noteikumi par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem.
Tiek norādīts, ka viens no galvenajiem izaicinājumiem daudziem uzņēmumiem ir alumīnija atdalīšana, jo daudzās pārstrādes rūpnīcās tas nonāk kopā ar izlietoto kafiju.
Tādējādi šī regula paver ceļu tam, lai šādas kafijas kapsulas turpmāk varētu droši izmest dzeltenajos konteineros. Pašlaik, piemēram, tādā valstī kā Spānija, nav vienotas izpratnes par to, kā un kur šīs kapsulas būtu jāizmet, ziņo ārvalstu mediji.
Tāpēc dažas no ierosinātajām izmaiņām noteikumos par kafijas kapsulu apsaimniekošanu paredz, ka kapsulu ražotājiem būs jāuzņemas to šķirošanas un turpmākās pārstrādes finansēšana un organizēšana. Šāds process ir ļoti dārgs, tādēļ uzņēmumi līdz šim nav bijuši gatavi to uzņemties.