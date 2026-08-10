Tiesa attaisnojusi sievieti, kura pretojās vardarbīgajam partnerim un uzkāpa uz viņa dzimumorgāniem (foto: Shutterstock)
Pasaulē
Šodien 12:28
Ziemeļīrijā attaisno sievieti, kura uzkāpa uz vardarbīgā partnera "vīrišķā lepnuma"
Ziemeļīrijas tiesa attaisnojusi sievieti, kura uzkāpusi uz sava vardarbīgā partnera dzimumorgāniem, atvairot viņa uzbrukumu Valentīna dienā.
Kā vēsta “Belfast Telegraph”, incidents noticis 14. februārī, kad 53 gadus vecais Stīvens Tompsons alkohola reibumā ar dūrēm uzbruka savai draudzenei, rāvis viņas matus un iesitis viņai pa galvu ar alus skārdeni. Konflikta laikā sievietei izdevies pārņemt iniciatīvu un viņa uzkāpusi uz uzbrucēja dzimumorgāniem, nodarot viņam traumas.
Policistiem šis, jau 119 reizes sodītais vīrietis apgalvojis, ka triecis skārdeni pret zemi un tā trāpījusi sievietes sejai pēc atsitiena. Kad policisti ieradās viņu arestēt, viņš izrādīja sīvu pretestību, mēģinot viņiem iespert.
Tiesa sievietes rīcību atzina par pašaizsardzību, atsaucot jebkādas apsūdzības. Pašam Tompsonam piesprieda piecu mēnešu ieslodzījumu, nosakot triju gadu pārbaudes laiku.