Krievija pārsniedz raķešu ražošanas plānus, HUR aicina ukraiņus gatavoties ļaunākajam
Krievija palielina ballistisko raķešu ražošanu, kas liecina par to, ka intensīvie uzbrukumi Ukrainai turpināsies.
Krievija lielāko raķešu pamatveidu ražošanas plānus pārsniedz par 110–120%, tādējādi radot priekšnoteikumus masveida uzbrukumu turpināšanai Ukrainai. Tuvākajos mēnešos ukraiņi, visticamāk, nesagaidīs būtisku pārtraukumu starp Krievijas triecieniem.
Par to intervijā paziņoja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) priekšnieka vietnieks Vadims Skibickis.
Pēc viņa teiktā, Maskava pārdala resursus par labu efektīvākajiem iznīcināšanas līdzekļiem un tām sistēmām, kurām Krievijas rūpniecība spēj nodrošināt nepieciešamās komponentes.
Skibickis norādīja, ka šāda tendence vērojama aptuveni kopš 2026. gada otrā ceturkšņa. Tādēļ, viņaprāt, nevajadzētu gaidīt ilgstošu pārtraukumu Krievijas triecienos, un Ukrainai jāgatavojas jauniem uzbrukumiem, jo īpaši enerģētikas un siltumapgādes objektiem.
Saskaņā ar HUR datiem pašlaik agresora rīcībā ir aptuveni 400 raķešu kompleksiem "S-400", aptuveni 130 ballistiskās raķetes "Iskander-M" un aptuveni 100 Ziemeļkorejas raķetes KN-24.