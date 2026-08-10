Pasaulē

Krievija pārsniedz raķešu ražošanas plānus, HUR aicina ukraiņus gatavoties ļaunākajam

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Krievija palielina ballistisko raķešu ražošanu, kas liecina par to, ka intensīvie uzbrukumi Ukrainai turpināsies.

Krievija pārsniedz raķešu ražošanas plānus, HUR ai...

Krievija lielāko raķešu pamatveidu ražošanas plānus pārsniedz par 110–120%, tādējādi radot priekšnoteikumus masveida uzbrukumu turpināšanai Ukrainai. Tuvākajos mēnešos ukraiņi, visticamāk, nesagaidīs būtisku pārtraukumu starp Krievijas triecieniem.

Par to intervijā paziņoja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) priekšnieka vietnieks Vadims Skibickis.

Pēc viņa teiktā, Maskava pārdala resursus par labu efektīvākajiem iznīcināšanas līdzekļiem un tām sistēmām, kurām Krievijas rūpniecība spēj nodrošināt nepieciešamās komponentes.

Foto: ZUMAPRESS.com
Glābēji Kijivā sniedz palīdzību cietušajiem civiliedzīvotājiem pēc okupantu kombinētā uzbrukuma.
Glābēji Kijivā sniedz palīdzību cietušajiem civiliedzīvotājiem pēc okupantu kombinētā uzbrukuma.

Skibickis norādīja, ka šāda tendence vērojama aptuveni kopš 2026. gada otrā ceturkšņa. Tādēļ, viņaprāt, nevajadzētu gaidīt ilgstošu pārtraukumu Krievijas triecienos, un Ukrainai jāgatavojas jauniem uzbrukumiem, jo īpaši enerģētikas un siltumapgādes objektiem.

Saskaņā ar HUR datiem pašlaik agresora rīcībā ir aptuveni 400 raķešu kompleksiem "S-400", aptuveni 130 ballistiskās raķetes "Iskander-M" un aptuveni 100 Ziemeļkorejas raķetes KN-24.

Tēmas

MaskavaKrievijaKrievijas armijaKrievijas Aizsardzības ministrijaUkrainaUkrainas armijaUkrainas bruņotie spēki

Citi šobrīd lasa