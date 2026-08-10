Var kļūt par nāvējošāko vasaru vēsturē: svelmes nomocītajā Lielbritānijā sāk ierobežot ūdens izmantošanu
Lielbritānija šovasar saskaras jau ar ceturto ekstrēmo karstuma vilni pēc kārtas, gaisa temperatūrai vietām atkal sasniedzot pat +35 grādu atzīmi. Ilgstošā svelme ir radījusi nopietnu sausumu un milzīgu slodzi uz energoapgādes tīkliem, kā arī likusi ieviest radikālus pasākumus ūdens taupīšanā. Lielbritānijas mediji vēsta, ka šobrīd ūdens lietošanas ierobežojumi skar gandrīz pusi Anglijas iedzīvotāju, kā arī plašus Velsas reģionus.
Pārspēj vēsturiskos rekordus
Kā liecina jaunākās sinoptiķu prognozes, šonedēļ Lielbritānijas centrālajā un dienvidaustrumu daļā gaisa temperatūra sasniegs +35 līdz pat +36 grādus vai pat vairāk.
Šī ekstremālā karstuma viļņa dēļ Lielbritānijas Meteoroloģijas dienests ("Met Office") pašlaik nopietni apsver sarkanā līmeņa brīdinājuma izsludināšanu, kas nozīmē, ka karstums ir bīstams dzīvībai.
Bargi sodi par dārza laistīšanu
Svelme radījusi arī ilgstošu sausumu, kas smagi skāris valsts dabas resursus. Kā vēsta britu izdevums "The Independent", deviņas ūdensapgādes kompānijas, tostarp Apvienotās Karalistes lielākie piegādātāji "Anglian Water" un "South West Water", ir ieviesušas stingru aizliegumu dārzu laistīšanai un automašīnu mazgāšanai ar šļūtenēm.
Šis ierobežojums skar jau teju 26 miljonus iedzīvotāju. Turklāt pret pārkāpējiem attieksme ir barga – par aizlieguma neievērošanu draud naudas sods līdz pat 1000 mārciņām (aptuveni 1170 eiro). Situācijai turpinot pasliktināties, varasiestādes apsver pat ūdens normēšanu un padeves atslēgšanu atsevišķos reģionos.
Pārkarst medicīnas iekārtas, mirst cilvēki
Kā liecina ārvalstu mediju apkopotā informācija, ekstrēmais karstums ir izraisījis nopietnu krīzi, kas tieši apdraud iedzīvotāju veselību un valsts ekonomiku.
Liels trieciens nodarīts veselības aprūpes sistēmai, jo daudzās vecajās slimnīcu ēkās vienkārši nav gaisa kondicionēšanas iekārtu.
Karstuma dēļ pārkarst datu serveri un no ierindas iziet medicīnas aparatūra, tostarp magnētiskās rezonanses skeneri. Tas licis ārstniecības iestādēm atcelt simtiem pacientu vizīšu un plānoto operāciju. Saskaņā ar veselības aizsardzības iestāžu datiem, jau maija un jūnija karstuma viļņos Anglijā un Velsā reģistrēti teju 3000 ar karstumu saistītu nāves gadījumu. Eksperti brīdina, ka šī vasara Apvienotajā Karalistē var kļūt par nāvējošāko visā meteoroloģisko novērojumu vēsturē.
Pieaug ugunsgrēku draudi
Ekstrēmā gaisa temperatūra nodarījusi kaitējumu arī valsts transporta infrastruktūrai. Dažviet sākušas deformēties dzelzceļa sliedes un asfalts. Tāpēc, lai izvairītos no traģiskām avārijām, dzelzceļa uzņēmumi ir spiesti krasi samazināt braukšanas ātrumu vai pilnībā atcelt reisus. Savukārt Londonas metro sistēma, kuras lielākā daļa nav aprīkota ar gaisa kondicionieriem, ir pārvērtusies par īstām "karstuma lamatām".
Ilgstošā svelme radījusi nopietnas bažas arī lauksaimniekiem. Pastāv pamatotas bažas par būtisku dārzeņu un graudaugu ražas kritumu, kas rudenī var izraisīt pārtikas produktu deficītu un strauju cenu kāpumu.
Vienlaikus ugunsbīstamība daudzviet Anglijā un Velsā ir sasniegusi ekstremālu līmeni. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesti strādā pastiprinātā režīmā, brīdinot, ka šādos apstākļos pat mazākā dzirkstele var izraisīt postošus mežu un zālāju ugunsgrēkus apdzīvotu vietu tuvumā.