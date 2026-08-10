Mediji: "Patriot" raķešu ražotāji baidās, ka Ukraina tās ražos lētāk
ASV aizsardzības uzņēmumi "Raytheon" un "Lockheed Martin" bažījas, ka Ukraina, saņemot licenci zenītraķešu "Patriot" ražošanai, tās uzlabos un spēs raķetes ražot ātrāk un ievērojami lētāk, vēsta žurnāls "The Atlantic".
Uzņēmumi "Raytheon" un "Lockheed Martin" savas iebildes pret licences piešķiršanu Ukrainai publiski pamato ar "intelektuālā īpašuma zādzības un neatļautas tehnoloģiju nodošanas riskiem", raksta "The Atlantic".
Tomēr kāda Republikāņu partijas amatpersona ASV Kongresā izdevumam atzinusi, ka patiesais iemesls slēpjas bailēs no konkurences. Amerikāņu ražotāji baidās, ka "ukraiņi atradīs veidu, kā uzlabot "Patriot" sistēmas un sāks tās ražot masveidā un daudz lētāk nekā to dara esošās ražotnes ASV".
Jautājumu par licences piešķiršanu zenītraķešu sistēmu "Patriot" munīcijas ražošanai Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izvirzīja 28. jūlijā Baltajā namā, tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Ukrainas puse arī lūdza nekavējoties piešķirt vairākus simtus raķešu no esošajām rezervēm.
Tramps atteicās nodot raķetes, atsaucoties uz ierobežotajiem ASV krājumiem un Vašingtonas prioritātēm Tuvajos Austrumos. Saskaņā ar Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra (CSIS) datiem pēdējo sešu mēnešu laikā karā pret Irānu ASV ir iztērējušas aptuveni divas trešdaļas savu "Patriot" raķešu krājumu.
"The Atlantic" analītiķi norāda, ka Ukrainas militāri rūpnieciskais potenciāls ir ievērojami pieaudzis un Kijiva kļūst mazāk atkarīga no tiešas palīdzības. Pašlaik Ukraina gadā ražo aptuveni desmit miljonus bezpilota lidaparātu, kamēr ASV - tikai 100 000.