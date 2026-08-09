Vīrietis pēc draudzenes slepkavības izlicies par viņu un mēģinājis aizbēgt no ASV
ASV Arizonas štatā 20 gadus vecs vīrietis apsūdzēts savas 19 gadus vecās draudzenes Džulisas Salazaras slepkavībā. Pēc nozieguma viņš, iespējams, centies maldināt jaunietes ģimeni un vēlāk aizbēgt uz Indiju, taču aizturēts Vācijā.
Bačigari, kurš ir Indijas pilsonis, ASV ieradies 2024. gada janvārī ar F-1 studenta vīzu.
Viņš tiek apsūdzēts savas draudzenes Džulisas Salazaras slepkavībā. Tuksonas policija norāda, ka 19 gadus vecā sieviete ceturtdien atrasta nožņaugta dzīvoklī netālu no Arizonas Universitātes.
Izmeklētāji uzskata, ka pēc slepkavības Bačigari paņēmis Salazaras mobilo tālruni un kredītkartes. Vīrietis esot arī sūtījis īsziņas meitenes mātei, izliekoties par Salazaru, tādējādi mēģinot radīt iespaidu, ka viņa joprojām ir dzīva.
Tomēr īsziņas ģimenei radījušas aizdomas, un tuvinieki lūguši policiju pārbaudīt jaunietes labklājību. Ierodoties dzīvoklī, likumsargi atraduši viņas mirstīgās atliekas.
Pēc iespējamā nozieguma Bačigari devies uz Hjūstonu un iekāpis lidmašīnā uz Indiju ar pārsēšanos Vācijā. Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) par viņu informējis Vācijas varasiestādes, un aizdomās turētais tur aizturēts.
Pašlaik FIB strādā pie Bačigari izdošanas ASV, kur viņam izvirzīta apsūdzība pirmās pakāpes slepkavībā.
Aizturēšanas orderī apkopotā informācija liecina arī par iepriekšējām problēmām pāra attiecībās. Vairāki liecinieki izmeklētājiem stāstījuši, ka Salazara 2025. gada nogalē pārcēlusies prom no Bačigari un plānojusi attiecības pārtraukt iespējamās vardarbības dēļ.
Dokumentos minētas arī citas apsūdzības par Bačigari iespējamu vardarbīgu uzvedību. Kāda sieviete apgalvojusi, ka viņš viņu seksuāli izmantojis Helovīna ballītē, taču par notikušo policijai tolaik neesot ziņojusi.
Cits liecinieks izmeklētājiem stāstījis, ka Bačigari pēc kautiņa esot izslēgts no Arizonas Universitātes un vēlāk zaudējis darbu, kas radījis finansiālas problēmas.
Neskatoties uz ziņām par izslēgšanu no universitātes, federālie dokumenti liecina, ka iespējamās slepkavības brīdī Bačigari joprojām bijis likumīgs uzturēšanās statuss ASV. Varasiestādes pagaidām nav skaidrojušas, kāpēc viņa imigrācijas statuss nebija mainīts.