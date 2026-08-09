FOTO, VIDEO: Sidnejas lidostā gandrīz saduras divas pasažieru lidmašīnas
Austrālijas noslogotākajā – Sidnejas – lidostā svētdien noticis bīstams incidents, kurā divas pasažieru lidmašīnas nonākušas ļoti tuvu sadursmei. Incidentā ievainots viens lidmašīnas apkalpes loceklis, bet Austrālijas aviācijas drošības iestādes sākušas izmeklēšanu.
Incidentā bija iesaistīta zemo cenu aviokompānijas “Jetstar” lidmašīna “Airbus A320” un Kataras nacionālās aviokompānijas “Qatar Airways” lidmašīna “Boeing 777”.
🚨 #BREAKING: A #Jetstar Airbus A320 and a ##Qatar Airways Boeing 777 narrowly avoided a collision during ground operations (taxiing/towing on the tarmac/taxiway) at #Sydney Airport around 7:00 a.m. local time on Sunday, 9 August 2026.#SydneyAirport pic.twitter.com/4abgG8B4Rt— Newslive 24x7 🅧︎ (@kanpurtak) August 9, 2026
Austrālijas Transporta drošības birojs (ATSB) informēja, ka “Jetstar” lidmašīna devās pa manevrēšanas ceļu uz skrejceļu, lai paceltos lidojumam uz Goldkostu Kvīnslendas štatā.
Tikmēr “Qatar Airways” lidmašīna tika vilkta ar lidostas vilcēju pa citu manevrēšanas ceļu, kas krustojās ar “Jetstar” lidmašīnas maršrutu. “Jetstar” piloti pamanīja “Boeing 777” bīstami tuvu priekšā, un abas lidmašīnas tika strauji apturētas.
Straujās bremzēšanas laikā savainojumus guva kāds “Jetstar” salona apkalpes loceklis, kurš tobrīd pārvietojās pa lidmašīnas salonu. Cietušajam palīdzību sniedza mediķi.
Savukārt “Qatar Airways” lidmašīnai incidenta laikā bojāts savienojums starp priekšējo šasiju un lidaparātu velkošo transportlīdzekli.
“Jetstar” pārstāvis norādīja, ka lidmašīna esot ievērojusi gaisa satiksmes vadības dienesta norādījumus. “Mūsu lidmašīna ievēroja gaisa satiksmes vadības norādījumus, kad piloti bija spiesti strauji bremzēt, jo cita lidmašīna nonāca ļoti tuvu,” paziņoja aviokompānija.
ATSB sācis incidenta izmeklēšanu. Izmeklētāji apkopo informāciju no abām lidmašīnām un gaisa satiksmes vadības sistēmām, kā arī izjautā lidmašīnu apkalpes un lidostas vilcēja operatorus.
Drošības dienests arī aicinājis cilvēkus, kuri incidenta brīdī atradās lidostā un varētu būt uzņēmuši fotoattēlus vai video, nodot materiālus izmeklētājiem.
Arī “Jetstar” paziņojusi, ka veic savu iekšējo izmeklēšanu. “Qatar Airways” sākotnēji komentārus par notikušo nebija sniegusi.
Pēc incidenta Sidnejas lidostā kavējās vairāki reisi.