Moldovā pie Ukrainas robežas nogāzies drons; atrastas kaujas drona atlūzas
Moldovā netālu no Ukrainas robežas svētdien, 9. augustā, nogāzies lidojošs objekts, kas, pēc policijas sākotnējās informācijas, bijis kaujas drons.
Drons nokritis netālu no Krokmazas ciema Štefana Vodes rajonā, kas atrodas pie robežas ar Ukrainas Odesas apgabalu.
Pēc objekta nokrišanas aizdegusies sausā zāle. Ugunsdzēsēji liesmas nodzēsuši, bet teritorija pēc tam norobežota.
Notikuma vietā ieradušies atbildīgo dienestu pārstāvji, kuri atraduši atlūzas un citus priekšmetus. Tie nodoti ekspertīzei, lai precīzi noteiktu objekta veidu un noskaidrotu notikušā apstākļus.
Vēlāk Štefana Vodes policija paziņoja, ka atrastās atlūzas atgādina kaujas drona fragmentus. Uz notikuma vietu nosūtīti sprāgstvielu speciālisti un tehniskās ekspertīzes darbinieki.
Pašlaik nav ziņu par cietušajiem.
Krokmazas ciems atrodas pavisam netālu no Ukrainas Odesas apgabala, kas pēdējā laikā regulāri piedzīvo Krievijas dronu un raķešu uzbrukumus. Tomēr Moldovas varasiestādes pagaidām nav oficiāli paziņojušas, kam atrastais drons piederējis vai no kurienes tas ielidojis Moldovas teritorijā.
Šī nav pirmā reize, kad Moldovas teritorijā nonāk droni vai to atlūzas saistībā ar karadarbību Ukrainā. Valsts vairākkārt ziņojusi par tās gaisa telpas pārkāpumiem un iepriekš saistībā ar šādiem incidentiem izteikusi protestus diplomātiskā līmenī.