Pēc pusotra gada sarunām izlemts Krievijas militāro bāzu liktenis Sīrijā
Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotni Tuvo Austrumu valstī, vēsta ziņu aģentūra SANA, atsaucoties uz Sīrijas Ārlietu ministriju.
Puses parakstījušas memorandu par Krievijas klātbūtnes reorganizāciju Sīrijā.
Vienošanās paredz, ka civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievijas militārās bāzes kļūs par kopīgiem apmācību centriem.
Ārlietu ministrijā paskaidroja, ka Damaska pārņems civilo pārvaldību pār Hmeimimas lidostu un ceturto komerciālo piestātni Tartūsas ostā, kas ļaus šos objektus pakāpeniski integrēt valsts civilajā struktūrā.
Puses arī vienojās pārskatīt to objektu lomu, kas pašlaik tiek izmantoti militāriem mērķiem. Krievijas militārās bāzes tiks pārveidotas par kopīgiem mācību centriem, ņemot vērā abu valstu intereses.
Jaunās vienošanās stāsies spēkā pēc pārejas perioda, kas ilgs ne vairāk kā trīs mēnešus. Ārlietu ministrijā norādīja, ka vienošanās noslēgta pēc Damaskas un Maskavas sarunām, kas ilgušas pusotru gadu.
Krievija šobrīd Sīrijā kontrolē Hmeimimas gaisa spēku bāzi Latākijas provincē un karaflotes materiāli tehniskā nodrošinājuma punktu Tartūsā.
Pēc tam, kad Sīrijā tika gāzts ilggadējais prezidents Bašars al Asads, Maskavas sabiedrotais, radās neskaidrība par Krievijas attiecībām ar jauno Sīrijas vadību.
Pērn oktobrī Sīrijas pagaidu prezidents Ahmeds aš Šaraa ieradās Maskavā un tikās tur ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Šaraa paziņoja, ka Sīrijas jaunās varasiestādes ievēros visus iepriekš ar Krieviju parakstītos līgumus.