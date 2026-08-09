Netanjahu noraida Trampa atbalstīto Gazas joslas miera plānu
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu svētdien noraidīja ASV prezidenta Donalda Trampa atzinīgi novērtēto Gazas joslas plānu, paužot apņēmību, ka Izraēlas karaspēks no Gazas joslas netiks izvests, līdz palestīniešu kaujinieku grupējums "Hamās" nebūs atbruņots.
"Izraēla noraida šo 15 punktu dokumentu," sacīja Netanjahu, izsakoties par Trampa Miera padomes izstrādāto plānu, ko jūlija beigās atbalstīja "Hamās".
Izraēlas armija "neveiks nekādu karaspēka izvešanu, kamēr "Hamās" nebūs patiesi atbruņots, un tā turpinās novērst draudus mūsu karaspēkam un iedzīvotājiem," viņš piebilda.
Trampa atbalstītajā plānā teikts, ka "Hamās" nodos ieročus topošajai palestīniešu pārvaldes iestādei.
Plānā bija paredzēts, ka Izraēla sāks karaspēka izvešanu paralēli ar "Hamās" un citu grupējumu ar atbruņošanu, taču Izraēla pret šo ideju iebilda jau iepriekš.
Pēc tikšanās ar Netanjahu 3. augustā Trampa Miera padome, kas strādā pie noregulējuma panākšanas, mainīja nostāju un paziņoja, ka Izraēlai būs jāatvelk karaspēks tikai pēc pilnīgas atbruņošanas.
Netanjahu pauda, ka Izraēla apspriež savus iebildumus ar ASV.
"Viņiem ir idejas - dažas no tām mums ir pieņemamas, bet dažas nē, un mēs zinām, kā šajos jautājumos aizstāvēt savu nostāju," klāstīja premjers.
"Mēs runājam par reālu atbruņošanu, nevis fiktīvu atbruņošanu," sacīja Netanjahu.
"Hamās" publiski noraidīja Trampa Miera padomes pozīcijas maiņu, uzsverot, ka viņu piekrišana Trampa miera plānam bija stingri balstīta nosacījumā, ka process ir pakāpenisks un paralēls, nevis ka tā būs vienpusējas atbruņošanās pirms Izraēlas karaspēka izvešanas, vēstīja laikraksts "The Guardian".
Neraugoties uz Trampa administrācijas piekāpšanos Netanjahu, "Hamās" vadība uzsvēra, ka grupējums joprojām ir uzticīgs sākotnējam plānam, jo tas atbilst palestīniešu tautas nacionālajām interesēm.