Putina pils tuvumā trīs stundas degusi Krievijas pretgaisa aizsardzības kompleksa pozīcija
Ukrainas droni naktī uz svētdienu Krievijas Melnās jūras piekrastē Gelendžikā netālu no Krievijas diktatora Vladimira Putina pils trāpījuši pretgaisa aizsardzības kompleksa pozīcijai, platformā "Telegram" pavēstīja Ukrainas bezpilotu sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi.
"Trīs stundas dega un dūmoja [zenītraķešu kompleksa] S-400 pozīcija Gelendžikā, krastā, tieši blakus katakombām," norādīja Brovdi.
Iznīcināti vēl četri Krievijas pretgaisa aizsardzības objekti - pretgaisa aizsardzības raķešu komplekss "Tor" Pudovā, Rostovas apgabalā, zenītraķešu un artilērijas komplekss "Pancir-S1" Jeiskā, Krasnodaras novadā, kā arī divas radiolokācijas stacijas - "Podļot-K1" Golovatovkā, Rostovas apgabalā, un "Kasta 2E2" Latonovā, Rostovas apgabalā, teikts paziņojumā.
Ukrainas droni Melnajā jūrā trāpījuši arī naftas tankkuģim un diviem sauskravas kuģiem, piebilda Brovdi.
2025. gada augusta beigās aptuveni desmit kilometru attālumā no Putina Gelendžikas pils nogāzās Ukrainas lidaparāts, izraisot plaša mēroga meža ugunsgrēku.