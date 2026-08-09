Neveikls mirklis intervijā: Tramps sevi pieskaita visu laiku izcilākajiem prezidentiem, žurnālists ar smīnu iebilst
ASV prezidents Donalds Tramps intervijas laikā nonācis neveiklā vārdu apmaiņā ar žurnālistu pēc tam, kad paziņojis, ka daudzi cilvēki viņu uzskatot par vienu no visu laiku izcilākajiem ASV prezidentiem.
Izdevuma "Punchbowl News" žurnālists Džeiks Šermans Trampam jautāja, kā viņš gatavotos strādāt situācijā, ja pēc šoruden gaidāmajām Kongresa vēlēšanām Pārstāvju palāta nonāktu demokrātu kontrolē.
"Ja demokrāti pārņems Pārstāvju palātu, sāksies izmeklēšanu neprāts. Viņi veiks uzraudzību. Viņi varētu jūs atkal mēģināt atstādināt no amata. Vai jūs domājat, ka viņi to darīs?" jautāja Šermans.
"Daudzi cilvēki saka, ka esmu viens no visu laiku izcilākajiem prezidentiem," atbildēja Tramps.
"Taču viņi gan tā nesaka," smejoties norādīja žurnālists, ar to domājot demokrātus.
"Jā, bet viņi zina. Viņi redz rezultātus," atbildēja Tramps.
Trump: A lot of people are saying I'm one of the greatest presidents ever— Headquarters (@HQNewsNow) August 7, 2026
Reporter: They aren't saying that pic.twitter.com/HELhGsXisW
Pēc tam ASV prezidents sāka uzskaitīt, viņaprāt, savas administrācijas sasniegumus, tostarp investīciju pieaugumu ASV, jaunu rūpnīcu būvniecību un ieguldījumus mākslīgā intelekta attīstībā.
Vienlaikus Tramps atzinis, ka viņam nav skaidrs, vai vēlētāji, kuri balsoja par viņu prezidenta vēlēšanās, tikpat aktīvi atbalstīs republikāņus 3. novembrī gaidāmajās Kongresa vidustermiņa vēlēšanās, kad viņa paša vārda vēlēšanu biļetenā nebūs. "Jautājums ir – vai viņi balsos?" sacīja Tramps.
Viņš arī atzina, ka daļa viņa atbalstītāju esot neapmierināti ar Republikāņu partiju.
"Daudzi no viņiem, godīgi sakot, ir ļoti dusmīgi uz republikāņiem. Viņi nav dusmīgi uz mani, bet viņi ir dusmīgi uz republikāņiem," sacīja prezidents.
Republikāņiem pašlaik ir vairākums gan Pārstāvju palātā, gan Senātā, taču gaidāmajās vēlēšanās partijai būs jācīnās par abu Kongresa palātu saglabāšanu savā kontrolē. Demokrātu uzvara kaut vienā no tām būtiski sarežģītu Trampa iespējas īstenot savu likumdošanas programmu.
Tramps intervijā solīja izmantot savā rīcībā esošos politiskās kampaņas finanšu resursus, lai palīdzētu republikāņu kandidātiem. Federālās vēlēšanu komisijas dati liecina, ka ar Trampu saistītās politiskās komitejas rīcībā ir ievērojami finanšu līdzekļi – "MAGA Inc." vien maija beigās bija vairāk nekā 382 miljoni ASV dolāru.
Intervijā paustais izraisīja plašas reakcijas arī sociālajos tīklos, kur daļa lietotāju par Trampa izteikumiem ironizēja. Kāds komentētājs rakstīja, ka, ja būtu iespējams iegādāties “izsmiekla akcijas”, Tramps jau būtu triljonārs. Citi apšaubīja prezidenta teikto par “daudziem cilvēkiem”, kuri viņu uzskatot par vienu no visu laiku izcilākajiem ASV prezidentiem, norādot, ka šādu cilvēku loks varētu būt krietni mazāks, nekā Tramps liek noprast. Vienlaikus netrūka arī viņa aizstāvju – kāds lietotājs norādīja, ka cilvēki, kuru darbs atkarīgs no labām attiecībām ar prezidentu, gluži dabiski mēdz viņam izteikt glaimojošus komplimentus. Savukārt citi kritizēja pašu publikācijas interpretāciju, apgalvojot, ka žurnālista atbilde tikusi atspoguļota maldinoši.