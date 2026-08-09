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Vakar 12:31
VIDEO: ievainota mežacūka izraisa haosu Budapeštas metro
Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā metro pasažieri piedzīvojuši neparastu atgadījumu. Iemaldījusies un savainota mežacūka ieskrēja maiznīcā pie metro stacijas, bet pēc tam iekļuva vienā no vilciena vagoniem.
Dzīvnieks vēlāk izskrēja uz sliedēm un paslēpās zem vilciena, tāpēc drošības apsvērumu dēļ pasažieri tika evakuēti. Pēc ilgākas meklēšanas mežacūku izdevās notvert. Pēcāk dzīvnieks tika nošauts.
Pagaidām nav zināms, no kurienes mežacūka bija iemaldījusies pilsētā un kādos apstākļos guva savainojumu.