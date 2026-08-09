Pasaulē

VIDEO: ievainota mežacūka izraisa haosu Budapeštas metro

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā metro pasažieri piedzīvojuši neparastu atgadījumu. Iemaldījusies un savainota mežacūka ieskrēja maiznīcā pie metro stacijas, bet pēc tam iekļuva vienā no vilciena vagoniem.

VIDEO: ievainota mežacūka izraisa haosu Budapeštas...

Dzīvnieks vēlāk izskrēja uz sliedēm un paslēpās zem vilciena, tāpēc drošības apsvērumu dēļ pasažieri tika evakuēti. Pēc ilgākas meklēšanas mežacūku izdevās notvert. Pēcāk dzīvnieks tika nošauts. 

Pagaidām nav zināms, no kurienes mežacūka bija iemaldījusies pilsētā un kādos apstākļos guva savainojumu. 

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