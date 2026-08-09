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VIDEO: Uzbekistānā neparasti nosvin ātrgaitas vilciena maršruta atklāšanu
Uzbekistānas pilsētā Hivā ikgadējā Meloņu festivāla apmeklētājus šogad pārsteidza neparasts mākslas objekts. No simtiem meloņu izveidots milzīgs vilciens.
Neparastais objekts tapa par godu jaunā ātrgaitas vilciena maršruta atklāšanai starp Taškentu un Hivu. Pateicoties jaunajam savienojumam, ceļā pavadītais laiks starp abām pilsētām samazinājies gandrīz par 7,5 stundām.
Uzbekistāna ir viena no valstīm, kur melonēm ir īpaša vieta kulinārijā un kultūrā, tāpēc ik gadu tiek rīkots īpašs Meloņu festivāls. Šoreiz tieši no melonēm veidotais vilciens kļuva par vienu no pasākuma galvenajiem apskates objektiem un piesaistīja lielu apmeklētāju uzmanību.