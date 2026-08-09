Vēzis ir izplatījies kaulos - atklājas satraucošas detaļas par ASV eksprezidenta Džo Baidena veselības stāvokli
Bijušā ASV prezidenta Džo Baidena veselības stāvoklis ir pasliktinājies – prostatas vēzis ir progresējis un izplatījies kaulos, intervijā BBC atklājis viņa dēls Hanters Baidens. Pēc viņa teiktā, slimība ir ļoti novājinājusi tēva organismu un būtiski ietekmē ikdienu.
83 gadus vecais Baidens par saslimšanu ar agresīvu prostatas vēža formu paziņoja 2025. gada maijā. Pēc ārstu veiktajām pārbaudēm nesen tika atklāts, ka vēzis jau ir metastazējies kaulos.
Tagad Hanters Baidens pirmo reizi atklātāk pastāstījis par tēva veselības stāvokli. "Vēzis ir izplatījies kaulos un vēl tālāk. Tas ir ļoti sāpīgi un daudzējādā ziņā ļoti grūti," viņš sacīja intervijā BBC.
Hanters atzina, ka viņam ir smagi vērot tēva cīņu ar slimību. "Vienīgais, ko varu pateikt par tēva veselību - es vēlētos, kaut viņš biežāk atzītu, cik smagi viņam patiesībā ir, jo situācija nav laba," atklāj Džo Baidena dēls.
Tomēr, neskatoties uz veselības problēmām, bijušais ASV prezidents joprojām cenšas būt aktīvs. Pēc Hantera teiktā, tēvs nav zaudējis ticību savai valstij un turpina iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. "Viņš joprojām dara savu darbu. Viņš tik ļoti tic šai valstij," sacīja Hanters.