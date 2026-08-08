VIDEO: piedzēries traktora vadītājs Polijā ignorē sarkano signālu un apdraud 500 cilvēku dzīvības
Polijā kāds traktora vadītājs, būdams alkohola reibumā, uzbraucis uz dzelzceļa pārbrauktuves brīdī, kad tuvojās pasažieru vilciens. Negadījumā tika apdraudētas aptuveni 500 cilvēku dzīvības - vilciena pasažieri, apkalpe un citi satiksmes dalībnieki, vēsta Polijas Valsts dzelzceļš.
Lai kliedētu jebkādas šaubas par notikušo, Polijas dzelzceļa pārstāvji publiskojuši, kurā redzami 3. augustā notikušā negadījuma apstākļi posmā starp Subkoviem un Gorkiem.
Video skaidri redzams mirgojošs sarkanais signāls, kas šoferiem nozīmē vienu - pirms dzelzceļa pārbrauktuves obligāti jāapstājas.
Vadītājs pieļāva vairākus bīstamus pārkāpumus
Izmeklēšanā noskaidrots, ka traktora vadītājs:
- atradās alkohola reibumā;
- pilnībā ignorēja dzelzceļa pārbrauktuves signalizāciju;
- apstājās pārbrauktuves vidū, nevis pēc iespējas ātrāk to atbrīvoja.
Rezultātā vilciens ietriecās traktora piekabē, kas bija piekrauta ar salmu ruļļiem.
Lai gan sadursmes sekas varēja būt daudz smagākas, traktora vadītāja rīcība radīja nopietnus draudus aptuveni 500 pasažieriem, vilciena apkalpei un citiem satiksmes dalībniekiem.
Dzelzceļš atgādina par drošību
Dzelzceļa pārstāvji atgādina - pirms katras dzelzceļa pārbrauktuves jābūt īpaši uzmanīgiem.
Ja redzams STOP signāls vai mirgojoša sarkanā gaisma, transportlīdzeklim ir nekavējoties jāapstājas un jāievēro satiksmes noteikumi.
“Dažas sekundes neuzmanības var maksāt cilvēka dzīvību,” brīdina dzelzceļa drošības speciālisti.