Kurkumas lietošana noved pie aknu transplantācijas: Lietuvas mediķi brīdina par bīstamu “veselības stiprināšanas” metodi
Kauņas klīnikās pēdējā mēneša laikā nonākuši vismaz četri cilvēki, kuri lietojuši uztura bagātinātājus ar kurkumu un pēc tam saskārušies ar smagu aknu mazspēju. Vienai pacientei jau veikta aknu transplantācija, bet vēl viena gaida šādu operāciju.
Par satraucošo tendenci ziņu portālam lrt.lt stāstījusi Kauņas klīniku klīniskā farmakoloģe Simona Stankevičūte. Viņa brīdina — kurkuma nelielos daudzumos kā garšviela nav kaitīga, taču pārmērīga tās lietošana var radīt nopietnus veselības traucējumus.
Cilvēki kurkumu lieto kā “brīnumlīdzekli”
Kauņas klīniku pārstāve Ieva Jankauskiene norādījusi, ka pēdējā laikā mediķus satrauc cilvēku aizraušanās ar kurkumu saturošiem uztura bagātinātājiem.
Kāda paciente pēc nezināmas izcelsmes uztura bagātinātāju lietošanas piedzīvoja aknu mazspēju, un viņai bija nepieciešama aknu transplantācija. Savukārt vēl viena paciente šobrīd gaida transplantāciju.
Mediķi norāda, ka daudzi cilvēki kurkumu vairs nelieto tikai kā garšvielu ēdiena pagatavošanai, bet gan kā “dabisku līdzekli” imunitātes stiprināšanai vai pat dažādu slimību ārstēšanai.
“Cilvēki nesaprot, ka kurkuma nav nekaitīgs produkts. Lietojot lielos daudzumos, tā var būt ļoti bīstama,” norādījusi klīniskā farmakoloģe.
Kurkuma nav zāles
Ārste skaidro, ka neliels kurkumas daudzums uzturā parasti nerada problēmas, taču risks rodas, ja cilvēki sāk lietot lielas devas uztura bagātinātāju veidā.
Vienā kapsulā bieži var būt aptuveni 500 miligramu kurkumas pulvera, bet daļa cilvēku devu palielina vairākas reizes, cerot iegūt lielāku “veselības efektu”.
Lielos daudzumos kurkuma var ietekmēt aknu šūnas, un aknas vairs nespēj pilnvērtīgi pārstrādāt šo vielu. Tā rezultātā var attīstīties aknu mazspēja - dzīvībai bīstams stāvoklis, kad aknas nespēj veikt savas galvenās funkcijas.
Ārste arī uzsver, ka īpaši uzmanīgiem jābūt cilvēkiem, kuri kurkumas preparātus lieto kopā ar citiem uztura bagātinātājiem vai medikamentiem.
Bīstami ir tas, ka simptomi sākumā var nebūt
Mediķi norāda, ka daudzi pacienti pirms tam bijuši veseli, taču vēlējušies “uzlabot” savu veselību un sākuši lietot dažādus augu izcelsmes preparātus bez konsultācijas ar ārstu.
Aknu mazspēja sākumā var noritēt bez izteiktiem simptomiem. Kad parādās ādas un acu baltumu dzeltēšana, slimība jau var būt nopietni attīstījusies.
Agrīnās aknu mazspējas pazīmes:
- nogurums un izteikts vājums;
- apetītes zudums un svara samazināšanās;
- slikta dūša un vispārējs nespēks.
Smagas aknu mazspējas pazīmes:
- ādas un acu baltumu dzeltēšana;
- šķidruma uzkrāšanās vēderā;
- viegli veidojošies zilumi un asiņošana;
- apjukums, miegainība un domāšanas traucējumi.
Mediķi atgādina - tas, ka produkts ir dabīgs, nenozīmē, ka to drīkst lietot neierobežotā daudzumā. Kurkuma ir garšviela, nevis zāles, un uztura bagātinātāju lietošanu ieteicams izvērtēt īpaši piesardzīgi.