Ukraina apņemas neuzbrukt Krievijai nepiederošiem naftas tankkuģiem Melnajā jūrā
Ukraina piekritusi neveikt uzbrukumus Krievijai nepiederošiem naftas tankkuģiem un infrastruktūras objektiem Melnajā jūrā, vēsta aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz ASV amatpersonu.
Ukraina ir izveidojusi kontaktpunktus, lai komerciālie pārvadātāji varētu apmainīties ar informāciju un nodrošināt kuģu drošu caurbraukšanu, norādīja ASV amatpersona.
Šī vienošanās, kas panākta pēc ASV valdības augsta līmeņa pārstāvju tikšanās ar Ukrainas vadību, ir potenciāli svarīgs solis, lai palielinātu naftas piegāžu apjomus reģionā pēc tam, kad virkne nesenu uzbrukumu kuģiem netālu no Kaspijas cauruļvadu konsorcija (KTK) termināļa Novorosijskā Krievijā lika samazināt darbības apjomus.
KTK terminālim ir izšķiroša nozīme Kazahstānas naftas piegādēm tirgū, jo tai valstij nav ievērojamu jaudu naftas eksportam pa alternatīviem maršrutiem. Parasti caur KTK tiek transportēti aptuveni 2% no pasaules jēlnaftas piegādēm, un Eiropas naftas pārstrādes rūpnīcas lielā mērā ir atkarīgas no piegāžu apjomiem no šī reģiona.
Ukraina ir pastiprinājusi savu kampaņu pret Krievijas naftas ostām, tostarp uzbrūkot kuģiem pie KTK termināļa, kas izraisīja traucējumus iekraušanā un lika apturēt dažas operācijas, jo kuģu īpašnieki sāka izvairīties no šī rajona.
Saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar ASV starpniecību, Ukraina apņēmusies atturēties no uzbrukumiem KTK infrastruktūrai un Krievijai nepiederošiem kuģiem, kas dodas uz termināli, ar nosacījumu, ka šie kuģi nav pakļauti Ukrainas sankcijām un nepārvadā Krievijas kravas, paziņoja ASV pārstāvis.
Kijiva arī sniedz kravu nosūtītājiem norādījumus, kuros paskaidrots, kādi tieši kuģi var kļūt par uzbrukumu mērķi. Saskaņā ar vienošanās nosacījumiem, kā norādīja amatpersona, kuģi nedrīkst būt pakļauti Ukrainas sankcijām, nedrīkst pārvadāt Krievijas naftu vai citas kravas un nedrīkst piederēt Krievijas fiziskām vai juridiskām personām.
Ukraina uztur ciešu saziņu ar ASV uzņēmumiem un Trampa administrāciju visos jautājumos, kas saistīti ar komerciālās kuģniecības drošību un aizsardzību, norādīja cits avots, kas ir pazīstams ar situāciju.
Lai gan pārvadājumi ir atsākti, to apjomi joprojām ir zemāki par parasto līmeni, jo pie Novorosijskas ir kļuvuši biežāki dronu uzbrukumi.
Krievijas iestādes parasti aptur naftas iekraušanu, kad termināļos tiek saņemti brīdinājumi par droniem.