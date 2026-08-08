“Baidos, ka mums būs ļoti smaga ziema!” Vučičs pēc tikšanās ar Zelenski nāk klajā ar drūmu prognozi
Serbijas prezidents Aleksandars Vučičs sestdien Belgradā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņoja, ka netic, ka Krievijas izraisītā karš pret Ukrainu varētu beigties tuvākajā laikā.
Vučičs kopīgā preses konferencē ar Zelenski norādīja, ka visa starptautiskā sabiedrība, tostarp arī Serbija, vēlētos, lai šis karš beigtos pēc iespējas ātrāk.
"Bet, ja jūs man kā politiskajam veterānam jautātu, es jums atbildētu, ka par to neesmu pārliecināts. Es ļoti baidos, ka mums būs ļoti smaga ziema. Pirmkārt, ukraiņiem," norādīja Serbijas prezidents.
Tajā pašā laikā viņš pauda cerību, ka šis karš beigsies pēc iespējas ātrāk.
"Bet es neredzu, kā tas varētu notikt," piebilda Vučičs.
Zelenskis pavēstīja, ka ar Vučiču apsprieda pasākumus, kas varētu stiprināt infrastruktūru - "ostas un dzelzceļus abās valstīs, ekonomikas attīstību, kā arī darba vietu atjaunošanu un radīšanu Ukrainā un Serbijā".
Tā ir Zelenska pirmā vizīte Serbijā kopš viņa stāšanās prezidenta amatā 2019. gadā.
Vučičs uztur ciešas attiecības ar Maskavu.