FOTO: Itālijā pie Gardas ezera evakuē 200 cilvēkus
FOTO: "Vigili del Fuoco" - Itālijas valsts institūcija, kas nodrošina ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pakalpojumus.
Pasaulē

FOTO: Itālijā pie Gardas ezera evakuē 200 cilvēkus

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Plašs meža ugunsgrēks netālu no Gardas ezera Itālijas ziemeļos licis evakuēt vairāk nekā 200 cilvēkus, tostarp daudzus atpūtniekus, sestdien paziņoja ugunsdzēsēji.

FOTO: Itālijā pie Gardas ezera evakuē 200 cilvēkus...

Ugunsgrēks plosās Tinjales pašvaldībā Gardas ezera rietumu krastā. Gardas ezers ir lielākais ezers Itālijā un viens no populārākajiem tūrisma galamērķiem valstī.

Piesardzības nolūkā tika evakuēti vairāki desmiti tūristu, kuri uzturējās atpūtas kūrortā, kā arī vairāku brīvdienu māju iemītnieki.

Saskaņā ar ugunsdzēsēju dienesta informāciju, meža ugunsgrēks piektdienas vakarā un nakts laikā strauji izplatījās pa kalniem pie ezera krasta.

Sestdienas rītā daudzas ārkārtas dienestu brigādes joprojām cīnījās, lai ierobežotu ugunsgrēku, taču līdz šim bez panākumiem.

"Pašreizējie centieni ir vērsti uz ugunsgrēka frontes ierobežošanu un vairāku dzīvojamo ēku aizsardzību," paziņoja ugunsdzēsības dienests.

Ir iesaistīti ugunsdzēsības lidaparāti un helikopteri.

Itālija jau vairākas nedēļas cīnās ar karstuma vilni, un dažos reģionos gaisa temperatūra pārsniedz 40 grādus pēc Celsija.

Gandrīz visās valsts lielākajās pilsētās pašlaik ir spēkā sarkanie brīdinājumi par veselības apdraudējumu, ko rada lielais karstums, savukārt Itālijas garākās upes

Po ūdens līmenis ir strauji pazeminājies. Paredzams, ka augstās temperatūras saglabāsies līdz mēneša vidum.

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