Bulgārijā ielidojis un eksplodējis drons
Bulgārijas gaisa telpā ielidojis un netālu no robežas ar Rumāniju eksplodējis drons, sestdien paziņoja premjerministrs Rumens Radevs.
Drons eksplodēja Bulgārijas teritorijā aptuveni 100 metru attālumā no Rumānijas robežas, teica Radevs pēc valdības drošības padomes sēdes Sofijā.
Netālu no drona sprādziena vietas atrodas arī "Trans-Balkan" gāzesvads, kas savieno Turciju ar Ukrainu, paziņoja Radevs.
Drons eksplodēja tiešā Kardamas robežpunkta ar Rumāniju tuvumā, netālu no Melnās jūras valsts ziemeļaustrumos, 1000 metru attālumā no "Trans-Balkan" gāzesvada kompresoru stacijas, pavēstīja Radevs.
Cietušo vai materiālo zaudējumu nav.
Bulgārijas robežpolicijas un Aizsardzības ministrijas komandas strādā, lai noskaidrotu drona izcelsmi, teica Radevs.
Bezpilota lidaparāts pēc eksplodēšanas nogāzās saulespuķu laukā, sacīja Radevs.
Bezpilota lidaparāta troksni ierakstīja Rumānijas robežpolicija, bet pēc tam skaļu sprādzienu, kam sekoja melni dūmi, fiksēja Bulgārijas robežpolicijas patruļa, piebilda Radevs.
"Viena lieta ir skaidra: bezpilota lidaparāts pārvadāja ievērojamu sprāgstvielu daudzumu, ņemot vērā, ka to varēja dzirdēt no attāluma un tas radīja tik daudz melnu dūmu," viņš teica.
Drons "avarēja saulespuķu laukā, un es ceru, ka drīz noskaidrosim, kāda tipa tas ir," teica Radevs, piebilstot, ka tas nebija "hobija drons", bet gan "lielāks drons".
Viņš norādīja, ka neviena no abām kaimiņvalstīm šo dronu nepamanīja.
"Kā jūs zināt, šo dronu identificēšana un neitralizēšana rada lielas grūtības," viņš piebilda.
Pēdējos mēnešos incidenti, kuros iesaistīti droni, ir kļuvuši arvien biežāki visās Austrumeiropas valstīs, kas ir NATO dalībvalstis un atbalsta Ukrainu tās konfliktā ar Krieviju.
Rumānija kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā ir saskārusies ar biežu dronu ielidošanu tās teritorijā.