Mūžībā devies Madonnas un "Blur" producents Viljams Orbits
69 gadu vecumā miris izcilais britu mūzikas producents Viljams Orbits, kurš strādājis ar Madonnu, "Blur", "All Saints" un Pink.
Piektdien izplatītajā paziņojumā Orbita ģimene un draugi ar "dziļām skumjām" pavēstīja, ka viņš nomiris mājās 23. jūlijā. Nāves iemesls netika atklāts.
"Viņa ļoti pietrūks mums un daudziem citiem cilvēkiem, kuru dzīves viņš ietekmēja ar savu mūziku, draudzību un labestību," teikts paziņojumā.
Londonā dzimušais Orbits, kura īstais vārds bija Viljams Veinraits (William Wainwright), 1998. gadā palīdzēja atdzīvināt Madonnas karjeru ar albumu "Ray of Light". Tajā elektroniskā deju mūzika un ambientais tehno tika apvienoti ar popmūziku un triphopu.
Albums vēlāk ieguva trīs "Grammy" balvas un joprojām daudziem klausītājiem ir izcilākais ieraksts popmūzikas karalienes Madonnas karjerā, raksta BBC.
"Ģēnijs un celmlauzis"
"Spice Girls" dalībniece Mela C izteica pagodinājumu, rakstot, ka viņai bijis "milzīgs gods strādāt ar šo lielisko cilvēku" pie viņas 1999. gada debijas soloalbuma "Northern Star".
"Nosūtu visu savu mīlestību," viņa piebilda.
Meiteņu grupas "All Saints" dalībniece Nikola Epltona rakstīja: "Daudzas reizes un pie daudzām dziesmām mums bija iespēja ar viņu strādāt. Studijā viņš lika man justies ļoti pārliecinātai un brīvi, kā arī vienmēr palīdzēja man parādīt labāko no sevis.
Viņš bija īsts dārgums mūzikas industrijā, un mums studijā un ārpus tās bija brīnišķīgi kopā pavadīti brīži. Mēs vienmēr godināsim viņu kā mūzikas ikonu. Mīlestību un atbalstu sūtu visiem viņa draugiem un ģimenei."
Grupas "Skunk Anansie" soliste Skina atzina: "Viņa mūzikas pavadībā esmu dejojusi burtiski gadu desmitiem. Paldies, par visu lielisko mūziku, kas mums paliks uz visiem laikiem."
Londonas deju grupas "Faithless" dalībniece Sister Bliss rakstīja: "Ģēnijs un celmlauzis. Man nebūtu dzīves mūzikā bez viņa."
Mūsdienu elektro-popmūzikas māksliniece Džordžija piebilda: "Man bija gods strādāt ar Viljamu, un es šo pieredzi glabāšu mūžīgi. Lai viņa elektroniskās acid skaņas debesīs skan vēl ilgi."
Madonna un Orbits atkal veiksmīgi sadarbojās 1999. gadā, radot viņas Apvienotās Karalistes topa otro vietu sasniegušo hitu "Beautiful Stranger". Orbits bija viens no dziesmas līdzautoriem un arī piedalījās tās ierakstā.
Dziesma, par kuru viņi vēlreiz saņēma "Grammy" balvu, tika iekļauta arī otrās filmas par Ostinu Pauersu "The Spy Who Shagged Me" skaņu celiņā.
2000. gadā Orbits strādāja pie Madonnas albuma "Music", kā arī izdeva pats savu "Grammy" balvai nominēto soloalbumu "Pieces In A Modern Style" — kritiķu atzinīgi novērtētu elektroniskās un klasiskās mūzikas sintēzes ierakstu.
Viņš un Madonna atkal sadarbojās 2012. gadā, kad Orbits producēja sešas dziesmas viņas albumam "MDNA".
Ar grupu "Blur" Orbits producēja 1999. gada albumu "13", kurā britpopa grupa pievērsās tumšākai un emocionāli atklātākai lirikai. Albumā bija iekļauti tādi hiti kā "Tender", "Coffee & TV" un "No Distance Left To Run".
Vēlāk viņš strādāja arī pie grupas dziesmas "Sweet Song", kas iekļauta 2003. gada albumā "Think Tank".
Orbita sadarbība ar popzvaigzni Pink pie dziesmas "Feel Good Time", kas tika iekļauta 2003. gada filmas "Čārlija eņģeļi: Pilnā jauda" (Charlie’s Angels: Full Throttle) skaņu celiņā, nesa jaunus panākumus — dziesma Apvienotās Karalistes topā sasniedza trešo vietu un ieguva vēl vienu "Grammy" nomināciju.
Viņa raksturīgais skanējums daudziem ierakstiem piešķīra sapņainu un pacilājošu noskaņu — gan enerģiskajiem Madonnas un Pink hitiem, gan lēnākām dziesmām, piemēram, "All Saints" izpildītajām "Pure Shores" un "Black Coffee".
Grupas dalībniece Šeznija Lūisa (Shaznay Lewis) kopā ar Orbitu sarakstīja dziesmu "Pure Shores" 2000. gada filmai "Pludmale" (The Beach), kurā galveno lomu atveidoja Leonardo Dikaprio. Dziesma Apvienotās Karalistes singlu topā nonāca pirmajā vietā.
Starp citiem viņa sadarbības partneriem bija Beta Ortone (Beth Orton) — Orbits bija viens no viņas 1996. gada singla "She Cries Your Name" līdzautoriem —, kā arī grupa U2, kuras 2002. gada singlu "Electrical Storm" viņš producēja.
Orbits kā solo mākslinieks izdeva 12 studijas albumus. Visaugstāk novērtētais no tiem bija 1999. gada albums "Pieces in a Modern Style", kurā viņš piedāvāja savu interpretāciju dažādiem klasiskās mūzikas skaņdarbiem.
Albums sasniedza ceturto vietu topā, bet viņa versijas deju remikss par Semjuela Bārbera skaņdarbu "Adagio for Strings" kļuva par klubu hitu un singlu topā pakāpās līdz otrajai vietai.