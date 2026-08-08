Konflikts Eiropā pieaug: Spānija piedraud Itālijai
Spānija piektdienas vakarā paziņoja, ka ievieš pagaidu robežkontroli ceļotājiem no Itālijas, reaģējot uz to, ka Roma ieviesa līdzīgus pasākumus ceļotājiem no Spānijas pēc masveida migrantu pieplūduma Seutā.
Šīs pārbaudes, kas tiek pamatotas ar "pastāvīgo nelegālās migrācijas spiedienu", ar ko saskaras Itālija, sākas sestdien un ilgs līdz 7. septembrim, norādīja Spānijas Iekšlietu ministrija.
Dažas stundas iepriekš Spānija draudēja Itālijai ar pretpasākumiem, ja tā nekavējoties neatcels robežkontroli ceļotājiem no Spānijas, izraisot Romas noraidošu reakciju.
Itālijas premjerministres Džordžas Meloni valdība paziņoja, ka tai nav nodoma pārskatīt lēmumu par robežkontroli ceļotājiem no Spānijas līdz 15. augustam, kad, kā tā norādīja, Spānijas iestādes paredz jaunu migrācijas vilni, kas skars Seutu.
Saskaņā ar vietējo mediju ziņām Spānijas policija ir sekojusi līdzi internetā izplatītajām baumām par iespējamu jaunu migrantu ierašanos Seutā augusta vidū. Tomēr iestādes nav skaidri norādījušas, ka sagaida pagājušās nedēļas masveida ierašanās atkārtošanos.
Tikmēr Itālijas robežsardze "darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu maksimāli brīvu pārvietošanos Spānijas un Eiropas pilsoņiem", kurus neietekmē robežkontrole, piebilsts Itālijas paziņojumā.
Itālija pagājušajā sestdienā apturēja Šengenas noteikumu piemērošanu attiecībā uz Spāniju. Roma šādi reaģēja uz migrācijas krīzi Seutā, kur no Marokas ieradās desmitiem tūkstošu nelegālo migrantu. Lielāko daļu šo migrantu Spānija pēc tam nogādāja atpakaļ Marokā.
Šis incidents izraisīja spriedzi starp Madridi un vairākiem tās Eiropas partneriem. Itālija un Dānija, kas ieņem stingru nostāju migrācijas jautājumos, pat aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas zonā. Madride noraidīja šādu soli, kas jebkurā gadījumā saskaņā ar ES noteikumiem būtu neiespējams.
Meloni raksturojusi robežkontroli kā ārkārtēju pasākumu, lai garantētu valsts drošību un novērstu iespējamās sekas Itālijai.
Itālijai nav kopīgas sauszemes robežas ar Spāniju, tāpēc robežkontrole attiecas uz jūras un gaisa satiksmi. Pārbaudīti galvenokārt tiek ceļotāji, kuri nav Eiropas Savienības valstu pilsoņi.
Migrantiem, kuri ir ieceļojuši Seutā, nav iespēja ar lidmašīnu vai prāmi nokļūt Spānijas kontinentālajā daļā un no turienes doties tālāk uz Itāliju.