Noslēpumains lidojošs objekts virs dzīvojamā rajona un citas anomālijas - Pentagons publisko jaunus NLO failus
ASV Aizsardzības ministrija publiskojusi jaunu deklasificētu materiālu kopumu par neatpazītiem lidojošiem objektiem (NLO), kurā iekļauti līdz šim nepublicēti video, ilustrācijas un dokumenti par noslēpumainiem novērojumiem.
Vienā no videoierakstiem redzams noslēpumains, sfērisks objekts, kas milzu ātrumā traucas pāri kādam dzīvojamam rajonam Tuvajos Austrumos. Savukārt cits ieraksts atklāj neizskaidrojamu ainu virs Klusā okeāna – tur fiksēta melna sfēra, kas uz mirkli izzūd no redzesloka, lai jau pēc brīža pēkšņi atkal parādītos.
Kopumā jaunajā materiālu paketē publicēts 41 fails – vairāk nekā desmit video, trīs attēli un aptuveni 20 PDF dokumenti. Vecākais no tiem datēts ar 1953. gadu, bet jaunākais tapis šogad. Pirmo 161 deklasificēto failu Pentagons savā tīmekļvietnē publicēja 8. maijā, solot pakāpeniski atklāt vēl vairāk materiālu.
Pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps šā gada sākumā ar rīkojumu uzdeva publiskot šos dokumentus, Pentagons piecās atsevišķās publikācijās jau deklasificējis simtiem materiālu.
Noslēpumaini objekti un pilotu liecības
Vienā no video, kas 2021. gadā uzņemts virs Omānas līča, redzams tumšs, lodveida objekts. Tas pārvietojas izteikti neregulārā trajektorijā.
Lai gan pirmajā mirklī kadrā tas atgādina kameras priekšā lidojošu kukaini, eksperti lēš, ka patiesībā šī objekta diametrs ir aptuveni 1,2 metri.
Citā, 2025. gadā fiksētā video, ko ar militāro sensoru uzņēmuši ASV bruņotie spēki kādā nenosauktā vietā Tuvajos Austrumos, skaidri saskatāma apaļa lode, kas taisnā trajektorijā traucas tieši pāri pilsētas dzīvojamajam rajonam.
Tikmēr vienā no atslepenotajiem Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) dokumentiem lasāma kāda bijušā militārā pilota liecība. Viņš apraksta mīklainas gaismas, ko savām acīm redzējis 2023. gada oktobrī lidojuma laikā no Bostonas uz Dublinu. Pēc pilota teiktā, līdzīgus objektus nakts stundās – starp pusnakti un trijiem rītā – novērojuši arī citi piloti.
Aculiecinieks stāsta, ka baltās gaismas debesīs sākotnēji bijušas pavisam blāvas, tad kļuvušas arvien spožākas, līdz visbeidzot pilnībā izgaisušas. Daļa no tām stāvējusi uz vietas, bet citas pārvietojušās taisnās līnijās, brīžiem pēkšņi mainot lidojuma virzienu. Pilots apgalvo, ka kopš 2023. gada šādus neizskaidrojamus fenomenus novērojis vismaz desmit reizes.
Savukārt vēl kādā 2019. gadā virs Klusā okeāna fiksētā video iemūžināta melna sfēra, kas pēkšņi pazūd un tad atkal parādās, viegli vibrējot un lēnām dreifējot no kreisās uz labo pusi.
Video aprakstā gan norādīts, ka sensora ekrāns ticis pārfilmēts ar rokas kameru, kas arī varētu būt loģisks izskaidrojums redzamajai mirgošanai.
Pēdas ved pat līdz 1953. gadam
Vecāko publiskoto materiālu vidū ir 1953. gada ASV Jūras spēku Fotogrāfiju interpretācijas centra ziņojums. Tajā detalizēti analizēti divi seni video, kas uzņemti pagājušā gadsimta piecdesmito gadu sākumā (1950. un 1952. gadā) Montānas un Jūtas štatos. Pētnieki jau tad atzina, ka nofilmētie objekti kļūst vizuāli lielāki brīdī, kad sāk spīdēt spožāk. Turklāt to kustība neatgādina nevienu zināmu dabas parādību.
Jāpiebilst, ka visi šajā atslepenoto dokumentu pakā iekļautie attēli ir vizualizācijas, kas radītas, balstoties uz aculiecinieku stāstiem par iespējamu saskarsmi ar ārpuszemes objektiem.
Viena no ilustrācijām ataino milzīgu, tumšu trīsstūri ar trim apaļām gaismām katrā stūrī. Šis attēls veidots, pamatojoties uz divu bijušo ASV militārpersonu liecībām par 2011. gada vasarā piedzīvotu neizskaidrojamu incidentu.
Pēdējo gadu laikā interese par NLO un ārpuszemes dzīvības iespējamību Amerikas Savienotajās Valstīs ir piedzīvojusi nebijušu uzplaukumu. Jau 2022. gadā ASV Kongress rīkoja pirmās publiskās uzklausīšanas par šo tēmu pēdējo piecdesmit gadu laikā, savukārt armija apņēmās sabiedrībai nodrošināt daudz lielāku atklātību šādu incidentu izmeklēšanā. Pentagona pārstāvis Šons Pārnels, komentējot šo kārtējo dokumentu atslepenošanu, uzsvēra, ka arī turpmāk jauni materiāli tiks publicēti pakāpeniski.