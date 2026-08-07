Ukrainas bezpilota lidaparāts pirms pacelšanās naksnīgajai misijai.
Pasaulē
Vakar 23:23
Skarbs trieciens Kremļa "ēnu flotei" - Ukraina jūrā nogremdējusi sešus kuģus
Ukrainas armijas Bezpilota sistēmu spēki (SBS) 6. un 7. augustā iznīcināja 102 Krievijas mērķus, tostarp desmit enerģētikas objektus un sešus "ēnu flotes" kuģus Melnajā jūrā un Azovas jūrā, piektdien paziņoja SBS komandieris Roberts Brovdi ("Maģars").
Pēc viņa teiktā, starp iznīcinātajiem kuģiem ir divi tankkuģi un četri sauskravas kuģi. Tika trāpīts arī divām noliktavām, kurās glabājās degviela, smērvielas un munīcija, kā arī diviem radaru kompleksiem, zenītraķešu kompleksam "Buk", lokomotīvēm un degvielas cisternām.
Kopumā Krimas operācijas ietvaros no 1. jūlija līdz 7. augustam SBS ir iznīcinājuši 211 enerģētikas objektus Krievijas okupētajās teritorijās, paziņoja Brovdi.