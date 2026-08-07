Militārā policija izmeklē šo incidentu.
Pasaulē
Vakar 21:56
Bīstams incidents Vācijā: virs militārās bāzes pamanīti aizdomīgi droni
Vācijas rietumos virs militārās bāzes pamanīti divi aizdomīgi droni, piektdien paziņojusi Vācijas armija.
Ceturtdienas vakarā apmēram plkst. 22 (plkst. 23 pēc Latvijas laika) drošības kontroles centrs bāzē Mehernihā, rietumos no Bonnas, ziņoja, ka virs teritorijas pamanīti divi droni, apstiprināja Bundesvēra preses pārstāve. Militārā policija izmeklē šo incidentu, viņa piebilda.
Pēc aizdomīga drona atklāšanas gaisa satiksme lidostā tika uz laiku apturēta. Rezultātā DHL kravas lidmašīna, kas bija ieradusies no Marseļas un kurai bija jānosēžas, bija spiesta atkal pacelties gaisā. Lidmašīna sadūrās ar kādu objektu netālu no lidostas žoga. Šis objekts varēja būt cits bezpilota lidaparāts, ziņoja Vācijas mediji.