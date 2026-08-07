ASV Senāta apstiprinātās sankcijas ir vērstas pret Krievijas naftas eksportu, kas uz Ķīnu un Indiju lielākoties tiek nogādāts ar tankkuģiem.
Pasaulē
Vakar 21:28
Lindsija Greiema pēdējais trieciens Putinam - ASV Senāts apstiprina sankciju likumprojektu
ASV Senāts piektdien apstiprinājis likumprojektu par sankcijām pret Krieviju, kura izstrādē piedalījās nesen mirušais senators Lindsijs Greiems.
Senatori pieņēma likumprojektu ar 86 balsīm pret 11 balsīm, un tagad tas tiks nodots izskatīšanai Pārstāvju palātā.
Papildus tiešu sankciju piemērošanai Krievijas politiķiem un uzņēmumiem likumprojekts paredz vēl vairāk ierobežot Krievijas naftas un gāzes eksportu, kas ir galvenais Ukrainas kara finansēšanas avots.
Likumprojekts pilnvaro ASV prezidentu Donaldu Trampu piemērot sankcijas pieciem lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem, kā arī piecām valstīm, kas visvairāk palīdz Krievijai apiet sankcijas enerģētikas nozarei. Tas savukārt varētu vēl vairāk saasināt ASV tirdzniecības attiecības ar Ķīnu un Indiju, kas ir galvenie Krievijas jēlnaftas importētāji.
Pārstāvju palātā balsojums par likumprojektu nav gaidāms līdz septembrim.