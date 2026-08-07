Krievijas triecienos Ukrainā iznīcināta Lietuvas uzņēmuma noliktava; Viļņa izsauc vēstniecības pārstāvi
Lietuvas Ārlietu ministrija piektdien izsauca Krievijas vēstniecības pārstāvi, lai izteiktu oficiālu protestu par to, ka Kremlis turpina Ukrainas civiliedzīvotāju nogalināšanu un civilās infrastruktūras, tostarp Lietuvas kapitāla uzņēmuma, postīšanu.
Ministrija stingri nosodīja Krievijas raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukumus Kijivai un tās apkārtnei, kuros nogalināti vismaz 17 cilvēki un vēl desmitiem ievainoti. Uzbrukumā tika iznīcināta arī pārtikas noliktava, kas piederēja Lietuvas kapitāla uzņēmumam "Novus".
Lietuvas Ārlietu ministrija paziņoja, ka uzbrukumus civiliedzīvotājiem un civiliem objektiem starptautisku bruņotu konfliktu laikā aizliedz Ženēvas konvencijas, un nopietni pārkāpumi tiek klasificēti kā kara noziegumi.
Diplomātiskajā notā uzsvērtas arī Ukrainas civiliedzīvotāju ciešanas frontes līnijās, atsaucoties uz biežiem ziņojumiem par tā saukto "dronu safari", kas vērsti pret vietējiem iedzīvotājiem. Viens šāds incidents tika reģistrēts Hersonā, kur bezpilota lidaparāts ievainoja dārzeņu pārdevēju.
Šajā kontekstā Lietuvas Ārlietu ministrija atgādināja, ka starptautiskās tiesības neparedz noilgumu kara noziegumiem un citiem starptautiskiem noziegumiem.