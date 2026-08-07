Ukrainas 40 dienu dronu kampaņa paralizējusi Krievijas naftas impēriju un sējusi paniku sabiedrībā
Ukrainas īstenotā mērķtiecīgā un intensīvā 40 dienu dronu triecienu kampaņa ir izvērtusies par vienu no stratēģiski veiksmīgākajām operācijām šī kara laikā.
Kijivas lēmums pārcelt karadarbību tieši uz Krievijas aizmuguri ir devis smagu triecienu ne tikai Kremļa spējai finansēt armiju, bet arī sagrāvis mītu par krievu "mierīgo un drošo ikdienu", ziņo starptautiskie mediji un militārie analītiķi.
Rietumu izlūkdienestu, kā arī vadošo ārvalstu mediju – "The Kyiv Independent", aģentūru "Reuters" un "Bloomberg" – apkopotā informācija skaidri parāda, ka Ukrainas jaunā stratēģija ir nesusi iespaidīgus augļus gan ekonomiskajā, gan sociālajā frontē.
Sagrauta teju puse naftas pārstrādes jaudu
Bezpilota lidaparātu uzbrukumi pēdējo nedēļu laikā ir sistemātiski vērsti pret Krievijas lielākajām un modernākajām naftas pārstrādes rūpnīcām.
Saskaņā ar ASV un Eiropas izlūkdienestu, kā arī finanšu analītiķu ("S&P Global") aplēsēm šie triecieni uz laiku no ierindas ir izsituši 30% līdz pat 45% no visām Krievijas naftas pārstrādes jaudām.
Tiešie infrastruktūras bojājumi un negūtā peļņa no eksporta apturēšanas Krievijas ekonomikai radījusi miljardiem lielus zaudējumus, kas tiek lēsti jau aptuveni 13,5 miljardu ASV dolāru apmērā.
Situācija izvērtusies tik nopietna, ka, cenšoties to glābt un primāri nodrošināt armijas loģistiku, Maskava bija spiesta spert izmisuma soli un ieviest pilnīgu benzīna eksporta aizliegumu. Tikmēr pašā Krievijā, degvielas uzpildes stacijās, ir strauji uzlēkušas cenas.
Loģistikas haoss un tukšāki plaukti
Ukrainas droni neaprobežojas tikai ar naftas bāzēm. Tie ir sekmīgi sasnieguši un devuši triecienus arī lielajiem tirdzniecības un loģistikas centriem dziļi Krievijas teritorijā. Kā viens no spilgtākajiem piemēriem ir uzbrukumi e-komercijas milža "Wildberries" noliktavu kompleksiem.
Šie precīzie triecieni ir nopietni iedragājuši piegāžu ķēdes, radot loģistikas sabrukumu.
Daudzos reģionos sāk trūkt noteiktu preču, ir jūtams straujs cenu kāpums, un tas tiešā veidā pasliktina vienkāršo iedzīvotāju dzīves līmeni.
Sagrauts Kremļa mīts par "drošo aizmuguri"
Iespējams, lielākais Ukrainas panākums ir tieši psiholoģiskais lūzums Krievijas sabiedrībā.
Četrdesmit dienu garumā nepārtraukti gaudojošās trauksmes sirēnas un dronu sprādzieni virs Krievijas pilsētām ir pilnībā iznīcinājuši Kremļa propagandas gadiem kultivēto stāstu, ka karš nekādi neietekmēs parasto pilsoņu dzīvi un mājās ir droši.
Sociālajos tīklos un vietējās "Telegram" saziņas grupās valda panika un neapmierinātība.
Iedzīvotāji, kuri iepriekš centās būt apolitiski, arvien atklātāk pauž dusmas par vietējās varas rīcību un valsts pretgaisa aizsardzības nespēju pasargāt pat stratēģiski svarīgus objektus. Mīts par neievainojamo Krieviju ir sabrucis, liekot sabiedrībai justies pilnīgi neaizsargātai pret kara realitāti.