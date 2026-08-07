Policija pieļāvusi rupju kļūdu - pazudušās trīsgadnieces Bellas meklēšana noslēgusies traģiski
Vācijas sabiedrību un medijus satricinājusi prātam neaptverama traģēdija. Pēc vērienīgiem meklēšanas pasākumiem, kuros piedalījās simtiem cilvēku, trīs gadus vecā Bella, kuru meklēja teju visa valsts, atrasta mirusi savas ģimenes mājas pagalma baseinā. Tiesībsargājošās iestādes tagad spiestas taisnoties un atzīt pieļautās kļūdas.
Meitenīte, kurai bija autisms, kā arī redzes un dzirdes traucējumi, bez vēsts pazuda trešdienas, 5. augusta, pusdienlaikā, kad nepamanīta izgāja no savas dzīvesvietas.
Preetz: Die vermisste Bella († 3) wurde tot im Pool im Garten ihrer Eltern gefunden. Den hatte die Polizei sofort abgesucht – und nichts entdeckt. Das autistische Kind war seh- und höreingeschränkt und schwerbehindert. Ruhe in Frieden, kleine Bella 🙏https://t.co/0f9XIUIrq5 pic.twitter.com/ifBDMkKNts— Bettina Punkt (@Taykra) August 6, 2026
Tā kā bērnam bija nepieciešama pastāvīga aprūpe, policija nekavējoties izsludināja viņu meklēšanā.
Meklēšanā iesaista helikopterus un simtiem cilvēku
Meklēšanas operācijā zibenīgi iesaistījās simtiem glābēju, policistu, ugunsdzēsēju un vairāki desmiti vietējo iedzīvotāju. Tika piesaistīti helikopteri ar termokamerām, droni un speciāli apmācīti meklēšanas suņi, vēsta vācu izdevums "Die Welt".
Tā kā meitenītes tēvs un eksperti norādīja, ka bērniem ar autismu bieži vien ir pastiprināta tieksme doties ūdenstilpju virzienā, glābēji īpašu uzmanību pievērsa tuvējiem mežiem un ezeriem.
Operācija turpinājās līdz pat pulksten 3.00 naktī, bet ceturtdienas rītā tā tika atsākta ar jauniem spēkiem.
Atrod mājas baseinā
Ceturtdienas rītā, ap pulksten 9.30, glābēji atrada meitenītes ķermeni bez dzīvības pazīmēm turpat ģimenes mājas pagalmā, aptuveni četrus metrus platā betona baseinā.
Tas Vācijas sabiedrībā raisīja asu kritiku pret tiesībsargājošajām iestādēm un virkni neērtu jautājumu policijas vadībai. Tiesībsargājošās iestādes sākotnēji apgalvoja, ka mājas pagalmu un baseinu trešdienas vakarā jau vairākas reizes bija rūpīgi pārmeklējušas gan policijas, gan ugunsdzēsības vienības.
Savukārt piektdien, 7. augustā, prokuratūra un policijas pārstāvji nāca klajā ar publisku atvainošanos.
Amatpersonas atzina, ka meklēšanas laikā tikusi pieļauta liktenīga kļūda un baseins tomēr netika pilnībā pārmeklēts.
Ekspertīze apstiprina noslīkšanu
Piektdienas pēcpusdienā Ķīles prokuratūra nāca klajā ar oficiālajiem tiesu medicīnas ekspertīzes rezultātiem, kas apstiprināja ļaunākās aizdomas – mazā Bella gājusi bojā, noslīkstot.
Kriminālpolicija šobrīd ir pilnībā izslēgusi jebkādu trešo personu noziedzīgu saistību ar bērna nāvi. Likumsargi ir sākuši standarta izmeklēšanas procedūru, lai juridiski pārbaudītu, vai šajā situācijā nav saskatāma vecāku vai aizbildņu aprūpes pienākumu nepildīšana, kas šādos traģiskos nelaimes gadījumos Vācijā ir ierasta un obligāta prakse.