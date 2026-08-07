Krievija varētu uzbrukt NATO dažu nedēļu laikā, brīdina ASV izlūkdienesti
Krievijas diktators Vladimirs Putins laika posmā no 2026. gada rudens līdz 2029. gadam jebkurā brīdī varētu izšķirties par ierobežotu militāru iebrukumu vai hibrīdoperāciju kādā no NATO austrumu flanga valstīm, liecina jaunākie ASV izlūkdienestu dati, par kuriem ziņo ietekmīgais ASV izdevums "The Wall Street Journal".
Ziņojumā uzsvērts, ka šādu operāciju mērķis nebūtu pilna mēroga karš, bet gan mēģinājums fundamentāli sagraut NATO vienotību un pārbaudīt alianses kolektīvās aizsardzības jeb 5. panta darbību reālajā dzīvē.
Kā potenciālie mērķi šādām provokācijām tiek minētas Baltijas valstis un Polija.
Izmantos Rietumu vājumu
Kā norāda ASV analītiķi, Kremlis šādu soli plāno saistīt ar brīdi, kad Rietumvalstu aizsardzības sistēmas saskarsies ar vislielāko spiedienu. Šobrīd ASV un Eiropas sabiedrotie izjūt nopietnu militāro resursu, jo īpaši pretgaisa aizsardzības raķešu "Patriot" un artilērijas munīcijas deficītu, ko pastiprina ilgstošais atbalsts Ukrainai un nepieciešamība papildināt pašu krājumus.
Krievija plāno izmantot šo "resursu logu", lai īstenotu zemas intensitātes, taču nepārprotamu militāru vai hibrīda provokāciju uz NATO robežas.
Maskavas aprēķins balstās uz pieņēmumu, ka neliela un lokāla robežincidenta dēļ daļa alianses dalībvalstu vilcināsies sākt plaša mēroga militāru konfliktu ar kodolvalsti.
Alianses šķelšana
Izlūkdienestu vērtējumā Putina galvenais stratēģiskais mērķis ir politisks, nevis teritoriāls. Ja Krievijai izdotos īstenot pat nelielu, bet sekmīgu iebrukumu, un NATO uz to nespētu reaģēt zibenīgi un vienoti, tiktu pilnībā sagrauta uzticība ASV sniegtajām drošības garantijām Eiropā.
Tas savukārt varētu izraisīt faktisku alianses sabrukumu no iekšienes, jo tās dalībvalstis vairs nespētu paļauties uz kopējo aizsardzības mehānismu.
Rietumu amatpersonas uzsver, ka šis ziņojums kalpo kā brīdinājums sabiedrotajiem, ka ir nekavējoties jākāpina militārās ražošanas jaudas, kā arī jāstiprina spēku klātbūtne un pretgaisa aizsardzība reģionā. Tas ir izšķiroši svarīgi, lai jau preventīvi novērstu jebkādus Kremļa mēģinājumus pārbaudīt alianses robežu izturību.