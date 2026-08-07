Eiropā briest nopietns konflikts - Spānija dod Itālijai laiku līdz svētdienai
Spānija piektdien izvirzījusi ultimātu Itālijas valdībai, pieprasot pārtraukt robežkontroli, kas ieviesta saistībā ar migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā.
"Ja tas netiks izdarīts līdz svētdienai, 9. augustam, Spānija būs spiesta veikt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu savu pilsoņu intereses un cieņu," paziņoja Spānijas valdība. Madride uzskata, ka šī kontrole ir netaisnīga, neatbilstoša ES interesēm un diskriminējoša pret Spānijas iedzīvotājiem.
Roma vēl nav komentējusi Spānijas ultimātu. Itālija pagājušajā sestdienā apturēja Šengenas noteikumu piemērošanu attiecībā uz Spāniju. Roma šādi reaģēja uz migrācijas krīzi Seutā, kur no Marokas ieradās aptuveni 72 000 nelegālo migrantu. Daudzi migranti noslīka, mēģinot appeldēt barjeru Vidusjūrā. Lielāko daļu šo migrantu Spānija pēc tam nogādāja atpakaļ Marokā.
Šis incidents izraisīja spriedzi starp Madridi un vairākiem citiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija, kas ieņem stingru nostāju migrācijas jautājumos, pat aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas zonā. Madride noraidīja šādu soli, kas jebkurā gadījumā saskaņā ar ES noteikumiem būtu neiespējams.
Itālijas premjerministre Džordža Meloni aprakstīja robežkontroli kā ārkārtas pasākumu, kas veikts, lai garantētu valsts drošību un novērstu iespējamās sekas Itālijai.
Itālijai nav kopīgas sauszemes robežas ar Spāniju, tāpēc robežkontrole attiecas uz jūras un gaisa satiksmi. Pārbaudīti galvenokārt tiek ceļotāji, kuri nav ES pilsoņi.
Migrantiem, kuri ir ieceļojuši Seutā, nav iespējas lidot vai ar prāmi nokļūt Spānijas kontinentālajā daļā un no turienes doties tālāk uz Itāliju.