Lietuvu satricinājušās feldšera slepkavības lietā no apcietinājuma atbrīvo vienu no aizdomās turētajiem
Lietuvā no apcietinājuma atbrīvots Egidijus Gaigals, kuru tur aizdomās par saistību ar pavasarī valsti satricinājušo feldšera Manta Sadauska slepkavību.
Panevēžas apgabala prokuratūras prokurors, kurš vada pirmstiesas izmeklēšanu par feldšera slepkavību, ir nolēmis mainīt vienam no aizdomās turētajiem - Gaigalam - piemēroto drošības līdzekli.
"Ņemot vērā, ka tiesas mērķus var sasniegt ar maigākiem drošības līdzekļiem, šī persona šī gada 6. augustā tika atbrīvota no apcietinājuma. Viņam tika piemēroti vēl divi drošības līdzekļi: drošības nauda 10 000 eiro apmērā un ceļošanas aizliegums," paziņoja prokuratūra.
Gaigals, kurš ir ārsts Biržos un vada slimnīcas intensīvās terapijas nodaļu, ir citas lietā aizdomās turētās personas - Sadauska bijušās sievas Justīnas Sadauskienes - tēvs.
Viņu tur aizdomās par nelikumīgu šaujamieroču, munīcijas, sprāgstvielu glabāšanu, kā arī par nelikumīgu narkotisko vai psihotropo vielu glabāšanu izplatīšanas nolūkā vai par nelikumīgu narkotisko vai psihotropo vielu glabāšanu īpaši lielā daudzumā.
Prokuratūra iepriekš ziņoja, ka Gaigalu aizturēja jūlijā. Viņa mājās un darbavietā tika veiktas kratīšanas, kuru laikā tika atrasti psihotropie medikamenti. Tiesībsargājošās iestādes informēja, ka šie medikamenti varētu būt saistīti ar izmeklējamajām noziedzīgajām darbībām.
Turklāt kratīšanu laikā, iespējams, tika atrastas aptuveni 50 dažāda kalibra munīcijas vienības, kā arī sprāgstvielas. Kratīšanā piedalījās policijas pretterorisma vienības "Aras" darbinieki.
1962. gadā dzimušais Gaigals iepriekš bija Biržu rajona padomes deputāts. Centrālajai vēlēšanu komisijai iesniegtajā informācijā viņš norādīja, ka ir ārsts, šķīries un viņam ir meita Justīna.
2011. gadā Gaigals kandidēja arī pašvaldības padomes vēlēšanās. Viņa kandidatūru izvirzīja Kristīgā partija.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķa Sadauska līķis aprīlī tika atrasts muižas teritorijā Panevēžas rajonā. Iespējams, ķermenis bija ietīts batutā un aprakts muižas teritorijā. Nozieguma vietas izmeklēšanas laikā tika atrasts ierocis.