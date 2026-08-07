Lietuvietis ar auto izlaužas cauri slēgtam robežpunktam un kājām šķērso Krievijas robežu
Pirms divām nedēļām uz Lietuvas un Krievijas robežas notika incidents, kad slēgtajā Nidas robežšķērsošanas punktā kāds vīrietis taranēja barjeru, apbrauca tā dēvētos pūķa zobus un pēc tam kājām šķērsoja robežu.
Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta komunikācijas vadītāja Lina Laurinaitīte piektdien apstiprināja, ka tāds incidents, par kuru līdz šim publiski nebija zināms, ir noticis.
22. jūlijā aptuveni plkst. 10.50 robežsargi videonovērošanas kamerās Nidas robežšķērsošanas punktā novēroja automašīnas "Audi A5 Sportback" vadītāju, kurš atgrūda aizsargbarjeru, atkal iekāpa automašīnā un izbrauca cauri barjerai un apbrauca "pūķa zobus". Pēc tam viņš apstājās, izkāpa no automašīnas un kājām šķērsoja robežu.
Tuvojoties Krievijas drošības žogam, vīrietis uz brīdi apstājās, tad atgriezās un atkal šķērsoja robežu. Ap plkst. 10.55 viņš atstāja kontrolpunktu, iekāpjot automašīnā. Drīz vien viņu aizturēja Neringas robežposteņa darbinieki.
Tika noskaidrots, ka viņš ir 40 gadus vecs Lietuvas pilsonis, kurš tiek identificēts kā T.A. Viņš dzīvo Viļņas apgabalā. Incidenta brīdī viņš nebija alkohola vai narkotisko un psihotropo vielu reibumā.
Vīrietis tika ievietots īslaicīgās aizturēšanas izolatorā Klaipēdā un nākamajā dienā atbrīvots pret parakstu par neizbraukšanu no valsts.
Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta pārstāve sacīja, ka par šo incidentu agrāk netika ziņots tā nenozīmīguma dēļ.
"Lemjot par informācijas izpaušanu, mēs izvērtējam notikuma raksturu, tā aktualitāti un komunikācijas apjomu tajā laikā," Laurinaitīte paskaidroja, piebilstot, ka "tajā dienā tika izlemts atspoguļot citus notikumus, kas, mūsuprāt, bija sabiedrībai aktuālāki".
Par nelikumīgu robežas šķērsošanu ir uzsākta pirmstiesas izmeklēšana. Autovadītājam draud naudas sods, arests vai brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem.
Lietuvas Valsts robežsardzes dienests pēdējā laikā tiek kritizēts par to, ka nepubliskoja informāciju par incidentu, kad nelegālie migranti, kas mēģināja iekļūt Lietuvā caur tuneli no Baltkrievijas, uzbruka robežsargiem.
Saistībā ar to ir sākta dienesta izmeklēšana pret Valsts robežsardzes dienesta priekšnieku Rustamu Ļubajevu, kurš uzstāj, ka incidents bijis ikdienišķs, tādēļ informācija par to nav publiskota.