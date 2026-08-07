Norvēģijā daudzbērnu māte nonāk aiz restēm jaundzimušā dēla vārda dēļ
1998. gadā Norvēģijā sieviete vārdā Kirsti Larsena, kura audzināja 14 bērnus, jaundzimušajam dēlam deva vārdu Gēšers.
Kā ziņo izdevums "Irish Mirror", pēc tam daudzbērnu māte nonāca cietumā.
Sieviete paskaidroja, ka vārds viņai parādījies sapnī: sākumā angļu valodā kā Bridge (tulkojumā "tilts"), bet pēc tam viņa atradusi līdzīgas nozīmes variantu ebreju valodā.
Tomēr amatpersonas atteicās šo vārdu reģistrēt. Pēc viņu teiktā, likums neļauj izmantot vārdus, kas varētu kaitēt bērna labklājībai.
Varas iestādes uzskatīja, ka bērnam nevar dot jebkuru vārdu, pat ja vecāki tajā saskata pozitīvu nozīmi. Pēc amatpersonu domām, šāds vārds varētu izraisīt izsmieklu vai radīt problēmas sabiedrībā.
Ģimene nepiekrita varasiestāžu lēmumam un mēģināja to apstrīdēt tiesā, taču tiesa atbalstīja amatpersonu nostāju. Rezultātā ģimenei tika piemērots aptuveni 1600 Norvēģijas kronu (ap 145 eiro) naudas sods par to, ka bērns netika savlaicīgi reģistrēts.
Larsena atteicās sodu samaksāt, jo, viņasprāt, samaksa nozīmētu vainas atzīšanu. Tā kā sievietei nebija oficiālu ienākumu, naudas sodu aizstāja ar divu dienu arestu. Kirsti izcieta sodu Fredrikstadā esošajā cietumā, taču viņa tā arī nepiekrita varas iestāžu nostājai.