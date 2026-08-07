"Putins iegūs priekšrocības karā ar Ukrainu..." Brīdina Rietumus nepieļaut kļūdu
Ukrainas starptautiskie sabiedrotie var pieļaut vēl vienu kļūdu, kuras rezultātā Krievija iegūs priekšrocības karā. Šādu viedokli paudis aģentūras "Bloomberg" komentētājs Marks Čempions.
Marks Čempions uzskata, ka gadījumā, ja Rietumvalstis tuvākajā laikā nenodos Kijivai raķetes "Patriot" pretgaisa aizsardzības sistēmām, Krievija iegūs priekšrocības karā pret Ukrainu.
Čempions uzsvēra, ka Ukraina stingri pretojas Krievijas okupācijas armijas iebrukumam, taču neveiksmīgi Rietumvalstu lēmumi tai traucējuši "pārvērst savas priekšrocības panākumos".
Pēc komentētāja domām, 2026. gada pirmajā pusē Ukrainas aizsardzības spēki kaujas laukā kopumā guvuši panākumus. Turklāt Ukrainas bruņotie spēki sākuši veikt efektīvus masveida gaisa triecienus pa militāriem un stratēģiskiem objektiem Krievijā, un Krievijas iedzīvotāji jau sākuši izjust sekas karam, ko uzsācis diktators Vladimirs Putins.
Čempions uzskata, ka ASV prezidenta Donalda Trampa lēmums sākt karu pret Irānu bijis neveiksmīgs, jo tā rezultātā esot "izsīkuši" pretgaisa aizsardzības raķešu "Patriot" krājumi, un tādēļ Vašingtona pagaidām nevar tās pārdot Kijivai.
Jūlija beigās prezidents Volodimirs Zelenskis personīgas tikšanās laikā ar Trampu lūdza papildu 300 "Patriot" raķetes, taču saņēma atteikumu.
Ukrainas bruņoto spēku rīcībā esošās pretgaisa aizsardzības sistēmas "Patriot" spēj notriekt Krievijas ballistiskās raķetes. Ukrainai gandrīz nav citu līdzvērtīgu sistēmu.
Pēc Marka Čempiona domām, ja Rietumi tuvākajā laikā nenodos Kijivai papildu raķetes, kas spēj pārtvert Krievijas ballistiskās raķetes, tas dos Putinam iespēju turpināt karu pret Ukrainu.
Krievijas okupācijas spēki varēs veikt triecienus jebkurā Ukrainas teritorijas vietā, netērējot papildu raķetes Ukrainas pretgaisa aizsardzības pārvarēšanai, jo "Patriot" sistēmas varētu palikt bez munīcijas.
Čempions ir pārliecināts, ka tā būtu kārtējā Kijivas Rietumu sabiedroto kļūda.