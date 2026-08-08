Septiņu dienu atvaļinājums kļūst par greznību: kas Eiropas Savienībā vasarā nebrauc atpūsties un kāpēc?
Eiropas Savienības (ES) iedzīvotāju skaits, kuri var atļauties nedēļu ilgu atvaļinājumu, būtiski atšķiras dažādās valstīs.
Vasara daudziem Eiropas iedzīvotājiem ir atpūtas laiks, taču atvaļinājums ārpus mājām joprojām ir iespēja, kas nav pieejama visiem.
Saskaņā ar Eurostat datiem 2025. gadā gandrīz trīs no desmit Eiropas Savienības iedzīvotājiem vecumā no 16 gadiem nevarēja atļauties nedēļu ilgas brīvdienas.
Salīdzinājumā ar 2024. gadu šis rādītājs pieaudzis par 0,5 procentpunktiem. Tomēr, salīdzinot ar situāciju pirms desmit gadiem, tas ir būtiski samazinājies — par 7,7 procentpunktiem.
Pagājušajā gadā visvairāk cilvēku, kuri nevarēja atļauties nedēļu ilgu atvaļinājumu, bija Rumānijā, Grieķijā, Bulgārijā un Ungārijā.
Turklāt 2025. gadā tieši Rumānijā, Grieķijā un Bulgārijā bija lielākais to jauniešu īpatsvars ES, kuri saskārās ar materiālu un sociālo nenodrošinātību.
Savukārt mazākais to ES iedzīvotāju īpatsvars, kuri bija spiesti atpūsties mājās, tika reģistrēts Luksemburgā, Zviedrijā un Nīderlandē.
Eksperti kā vienu no iemesliem šādai "atvaļinājumu nabadzībai" min mājokļu, transporta un pārtikas cenu pieaugumu, kas apvienojies ar iedzīvotāju pirktspējas samazināšanos un spekulāciju ietekmi.
Vienlaikus speciālisti uzsver, cik nozīmīgs cilvēku labklājībai ir atvaļinājums.
"Pārtraukums, ko pavadām kopā ar ģimeni vai draugiem, ir svarīgs mūsu fiziskajai un garīgajai veselībai. Pēc smaga darba visa gada garumā tas ir minimums, uz ko darbiniekiem ir tiesības paļauties, taču ar katru gadu atvaļinājums arvien vairāk kļūst par greznību, kas pieejama tikai nelielai daļai cilvēku," intervijā raidījumam "Europe in Motion" sacīja Eiropas Arodbiedrību konfederācijas ģenerālsekretāre Estere Linča.
"Šie dati liecina, ka Eiropa saskaras ar vienu no nopietnākajām kvalitatīvu darbavietu krīzēm. Tā ir tieša sekas tam, ka valdības un darba devēji priekšroku dod nestabilām, zemu atalgotām un arodbiedrību neaizsargātām darbavietām. Tā rezultātā miljoniem cilvēku nonāk nestabilas nodarbinātības slazdā, zaudējot kolektīvo sarunu priekšrocības un spiesti strādāt nedrošos apstākļos, tostarp ekstremālā karstumā," viņa piebilda.
Kurās valstīs visbiežāk atpūšas, neizbraucot ārpus savas valsts?
Saskaņā ar Eurostat datiem 2024. gadā septiņi no desmit Eiropas tūristu braucieniem bija ceļojumi pa savu valsti.
2024. gadā lielākais vietējo ceļojumu īpatsvars kopējā braucienu skaitā ES valstīs tika reģistrēts Rumānijā (90 %), Spānijā (88 %), kā arī Francijā, Portugālē un Grieķijā (katrā 85 %).
Savukārt Luksemburgā (78 %), Beļģijā (62 %) un Maltā (48 %) bija lielākais ārvalstu ceļojumu īpatsvars kopējā ES iedzīvotāju braucienu skaitā.
Vidējais ES iedzīvotāju ceļojuma ilgums Eiropas Savienības valstīs bija četras naktis, savukārt ceļojumos ārpus ES — astoņas naktis.