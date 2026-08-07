Haoss Eiropas lidostās: veidojas milzu rindas, pasažieri nokavē lidojumus
Jaunā Eiropas Savienības (ES) biometriskā robežkontroles sistēma vasaras laikā lidostās izraisījusi tik garas rindas, ka dažas no tām lielas pasažieru plūsmas laikā sistēmu uz laiku atslēdz.
"Kad saspringtajos vasaras mēnešos veidojas rindas, mēs sistēmu atslēdzam, lai nodrošinātu netraucētu pasažieru plūsmu mūsu galvenajās lidostās Parīzē un Amsterdamā," izdevumam "Politico" paziņoja "Air France-KLM". Arī Frankfurtes, Briseles un Milānas lidostās pīķa stundās uz laiku tika apturēta biometriskā kontrole.
Jaunā ES robežkontroles sistēma "Entry-Exit System" (EES) pakāpeniski tika ieviesta kopš pagājušā gada oktobra, bet pilnībā stājās spēkā 10. aprīlī.
Sistēmas mērķis ir aizstāt pasu zīmogus ar digitālu reģistrāciju, kā arī palīdzēt atklāt personas datu viltošanas gadījumus un vīzu režīma pārkāpumus.
Tā kā trešo valstu pilsoņu biometrisko datu sākotnējā reģistrācija aizņem daudz laika, daudzās lidostās izveidojās garas rindas. Pēc tūrisma nozares aplēsēm, tas izraisījis arī nokavētus pārsēšanās reisus.
"ES ieceļošanas sistēmas dēļ pasažieri nokavēja pārsēšanās reisus," otrdien paziņoja "Lufthansa" ģenerāldirektors Karstens Špors.
Tūrisma nozares spiediena dēļ Eiropas Komisija noslogotākajam periodam pieņēma izņēmumu, kas ir spēkā līdz 6. septembrim. "EES regula paredz iespēju ārkārtas apstākļos uz laiku apturēt biometrisko datu reģistrāciju," sacīja Eiropas Komisijas preses sekretārs Gijoms Mersjē.
"Mēs to panācām sadarbībā ar Vācijas iestādēm un Frankfurtes lidostu, jo kavēšanās kļuva pārāk liela," žurnālistiem sacīja Špors.
Tomēr problēmas, kas saistītas ar EES, varētu būt tikai priekšvēstnesis nākamajām izmaiņām robežkontrolē.
Eiropas Savienība gatavo Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS), kas prasīs bezvīzu režīma valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas Šengenas zonā veikt iepriekšēju reģistrāciju, drošības pārbaudi un samaksāt nodevu.
Pašreizējos plānos paredzēts, ka sistēmas ieviešana ir atlikta līdz 2027. gadam.