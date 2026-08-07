Fedorovs komentē sarunas ar Masku par "Starlink" izmantošanu pret Krievijas ballistiskajiem ieročiem
Mihailo Fedorovs paziņoja, ka turpina sarunas ar Īlonu Masku par iespēju izmantot "Starlink" sistēmu pret Krievijas ballistisko raķešu palaišanas iekārtām.
Bijušais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs paziņoja, ka turpina sarunas ar amerikāņu uzņēmēju un "SpaceX" īpašnieku Īlonu Masku par iespēju izmantot "Starlink" tīklu, lai vērstos pret Krievijas ballistisko raķešu palaišanas iekārtām, ar kurām agresorvalsts uzbrūk Ukrainas teritorijai.
Par to Fedorovs pastāstīja Sergeja Sterņenko "YouTube" kanāla ēterā. Sarunas laikā Fedorovs apstiprināja informāciju, ka viņš ar Masku apspriež iespēju nodrošināt Kijivai papildu spējas cīņai pret Krievijas ballistiskajām raķetēm, kā arī piebilda, ka uztur pastāvīgu kontaktu ar amerikāņu uzņēmēju.
Pēc Fedorova teiktā, iepriekš viņam jau izdevies panākt nozīmīgus rezultātus sarunās ar "SpaceX" vadību. Viņš atgādināja, ka pēc konsultācijām tika ierobežota to "Starlink" termināļu darbība, ko Krievijas okupācijas spēki izmantoja Ukrainas teritorijā.
Fedorovs uzsvēra, ka nevar publiski atklāt visus pašreizējo konsultāciju aspektus, tomēr apliecināja, ka darbs šajā virzienā turpinās.
"Sarunas pašlaik turpinās. Es nevaru atklāt visas detaļas, taču mēs darīsim visu, lai sasniegtu rezultātu," paziņoja Fedorovs.